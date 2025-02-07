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醫療區域畫分微洗牌 淡海、嘉義沿海醫院設置彈性加大

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部昨日公布修正「醫院設立或擴充許可辦法」，調整醫療區域劃分，增加醫院設置彈性，影響區域包含新北淡海、嘉義沿海、桃園平鎮八德等地。圖為嘉義沿海東石鄉一帶。本報資料照片
衛福部昨日公布修正「醫院設立或擴充許可辦法」，調整醫療區域劃分，增加醫院設置彈性，影響區域包含新北淡海、嘉義沿海、桃園平鎮八德等地。圖為嘉義沿海東石鄉一帶。本報資料照片

衛福部昨公布修正「醫院設立或擴充許可辦法」，調整醫療區域劃分，增加醫院設置彈性。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，新的醫療區域考量人口、交通狀況重新規畫，新增淡海、平德次級醫療區域。新的區域劃分讓當地增加病床設立空間，2月4日生效，但目前尚未有醫院申請擴充病房。

衛福部去年曾經邀請各縣市開會討論，醫療區域畫分；目前全台共6個一級醫療區域、17個二級醫療區域、次醫療區域51個。根據規定，次醫療區域中，每1萬人口，不得超過50床急性病床，因此新增、刪減調整劃分方式可以牽動病床數量、醫院數量。

調整後的新版中，新增「淡海」、「平德」2個次醫療區域。另在「南投」二級醫療區域中，因為考量都市規畫刪除「草屯」次醫療區域，國姓鄉、草屯鎮改到埔里、南投2個次醫療區域。

此次變動的八德區為例，一級醫療區域為「北區」、二級醫療區域則是「桃園」、次級醫療區為「平德」。劉玉菁表示，八德區人口已達20萬，如果有新設立醫院可以提升民眾就醫可近性，因此平鎮、大區、龍潭等納入，新成立「平德」次醫療區域。

劉玉菁說，淡海次醫療區域的變動是考量人口數量以及連接淡水、八里的淡海大橋即將通車，會改變民眾生活圈及就醫流向。現在淡水區人口已經超過20萬人，原本歸屬在「北區」次醫療區域，調整後跟石門、三芝、八里同時一個次醫療區域，可以增加病房設置彈性。

另外，嘉義部分考量當地醫療資源集中嘉義市及朴子市，且所屬的次醫療區域病床數已達上限，導致無法新建醫院。劉玉菁說，因此將水上鄉從「嘉義」次醫療區改到「太保」次醫療區，讓嘉義沿海有彈性在設立醫院。

然而，劉玉菁表示，自從2月4日生效至今，衛福部並沒有收到醫院申請擴增病床。但醫院申請設立病床，管理分屬中央及地方100床以上的病床申請才會經由衛福部，較小規模的病床設立需求會向地方政府申請。

嘉義 淡水 衛福部

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