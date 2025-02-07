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補班日強制特休、老闆不給請假 企業最高可處100萬罰鍰

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
104人力銀行整理補班日最常見的三大QA，若企業強迫員工用特休假，或是拒絕員工請特休假，都違反《勞基法》，如查證屬實可處2至100萬元罰鍰。 圖／104人力銀行提供
104人力銀行整理補班日最常見的三大QA，若企業強迫員工用特休假，或是拒絕員工請特休假，都違反《勞基法》，如查證屬實可處2至100萬元罰鍰。 圖／104人力銀行提供

2月8日（周六）是今年唯一一個補班日，年後開工第一周就連上六天班好痛苦。根據104人力銀行數據顯示，徵才企業最近一個月刊登的職缺，共有3.2萬個工作機會標註「不用補班」，顯見企業透過特色福利，提升留才攬才吸引力。同時，104人力銀行也整理補班日最常見的三大QA，若企業強迫員工用特休假，或是拒絕員工請特休假，都違反《勞基法》，如查證屬實可處2至100萬元罰鍰。

年後轉職季來臨，根據104人力銀行發布《2024年員工C.E.O工作價值認知調查報告》，求職者找工作評估五大面向：64%評估薪資符合期待、41.4%上班地點交通方便、36.1%獎金制度公平合理、34.4%福利制度佳、31.4%有清楚的管理制度。

缺工潮持續，徵才企業為吸引求職者青睞，陸續祭出「不用補班」的特色福利。104人力銀行線上3.2萬個工作機會標註「不用補班」，依產業，53%集中在電子資訊/軟體/半導體、共1.7萬個最多，科技業工作較以任務導向，較能採取彈性班別；若往來為外國企業則不受台灣假別影響。「不用補班」工作機會較多的產業還有批發/零售/傳直銷業3,100個、一般製造業2,325個。

同時，104人力銀行也特別整理補班日最常見的三大假勤問題，讓上班族秒懂企業作法是否合理。

Q1：補班日股市休市、因沒業務要處理，公司強迫補班日放特休假，可以嗎？

A：不可以，現行《勞基法》規定，「特休」、「補休」皆屬勞工權益，應由勞工自主安排，雇主不可於指定日期強制員工使用「特休」、「補休」休假，否則將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

Q2：補班日不想連上6天班，想請特休，卻被公司以業務繁忙不准假，可以嗎？

A：不可以，當勞工排定特休後，企業只有「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定之特休日期。除非「勞工如於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」，雇主才可單方否決勞工排定特休。若不准假，將會違反《勞動基準法》規定，查證屬實將處2至100萬罰鍰。

Q3：補班日因家中小孩還在放寒假需要照顧，能請家庭照顧假嗎？

A：可以，補班日當天有照顧小孩需求，可向公司申請家庭照顧假，每年以7天為限，公司不得拒絕但無薪，超過7日則可改申請事假。

人力銀行 特休假

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