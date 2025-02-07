裕隆集團團拜 嚴陳莉蓮樂觀看未來

裕隆集團（2201）7日團拜，集團執行長嚴陳麗蓮強調，去年下半年集團雖然遭遇逆風，但是已經調整腳步，這樣可以迎接更好的未來。

嚴陳麗蓮表示，去年上半年集團公司 有不錯的開局，但下半年開始我們陸續遇到環境的逆風，使得我們的目標受到了一些阻礙。在這裡我要告訴大家我們不要氣餒，集團創立70多年來，每每都在大風大浪中不斷前進、愈挫愈勇，我也看到我們團隊在面對困難時所展現出來的韌性。

裕隆集團於7日在新店總部舉行新春開工祈福儀典，由董事長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一同祈拜，強調仍對集團今年表現仍充滿信心。

今年是集團調整腳步、整裝再出發的一年，我會繼續帶領著大家在既有的基礎上，開創更好的未來。我也要在這裡請大家跟我一起「Team裕隆、團結裕隆」！