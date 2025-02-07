快訊

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

裕隆集團團拜 嚴陳莉蓮樂觀看未來

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆集團團拜。記者邱馨儀/攝
裕隆集團團拜。記者邱馨儀/攝

裕隆集團（2201）7日團拜，集團執行長嚴陳麗蓮強調，去年下半年集團雖然遭遇逆風，但是已經調整腳步，這樣可以迎接更好的未來。

嚴陳麗蓮表示，去年上半年集團公司 有不錯的開局，但下半年開始我們陸續遇到環境的逆風，使得我們的目標受到了一些阻礙。在這裡我要告訴大家我們不要氣餒，集團創立70多年來，每每都在大風大浪中不斷前進、愈挫愈勇，我也看到我們團隊在面對困難時所展現出來的韌性。

裕隆集團於7日在新店總部舉行新春開工祈福儀典，由董事長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一同祈拜，強調仍對集團今年表現仍充滿信心。

今年是集團調整腳步、整裝再出發的一年，我會繼續帶領著大家在既有的基礎上，開創更好的未來。我也要在這裡請大家跟我一起「Team裕隆、團結裕隆」！

嚴陳莉蓮 董事長 裕隆集團

延伸閱讀

總預算減列…立院團拜仍歡欣鼓舞 傅崐萁：這是領袖的承擔

高雄雙罷劫團隊今起擴大連署據點 衝至5千份下周送件

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

產險公會理事長李松季最後任期團拜致詞：8月要卸任 六年相處非常愉快

相關新聞

補班日強制特休、老闆不給請假 企業最高可處100萬罰鍰

2月8日（周六）是今年唯一一個補班日，年後開工第一周就連上六天班好痛苦。根據104人力銀行數據顯示，徵才企業最近一個月刊...

陽明董事長蔡豐明：以不變應萬變 短期內不會返回紅海

航運業界7日天舉行新春團拜，陽明海運（2609）董事長蔡豐明指出，今年海運市場各種經濟關稅及地緣政治問題，市場變化大航運...

真好！3.2萬個工作機會周六「不用補班」 1.7萬個集中在這個行業

明日是今年唯一一個補班日，年後開工第一周就連上6天班好痛苦？104人力銀行數據顯示，徵才企業最近一個月刊登的職缺，共有3...

影／航運界今新春團拜 陽明、萬海緊盯美關稅政策調整

台灣航運業界今天舉行新春團拜，長榮、陽明及萬海等航商董、總都出席，面對地緣政治及經濟關稅及貿易的不確定性，陽明海運董事長...

補班日強制特休、老闆不給請假？企業最高可處100萬罰鍰

放完九天連假後，不少上班族明天得補上班，為了提供更多福利，部分企業透過補班日不用上班吸引人才。但是如果企業還是要補班，是...

醫療區域畫分微洗牌 淡海、嘉義沿海醫院設置彈性加大

衛福部昨公布修正「醫院設立或擴充許可辦法」，調整醫療區域劃分，增加醫院設置彈性。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，新的醫療區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。