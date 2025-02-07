去年第3季房貸負擔率再升0.78% 新竹、宜蘭卻罕見下滑

內政部7日公布2024年第3季全國房貸負擔率為46.80%，由於本季房價中位數上升，導致房貸負擔率比上一季增加0.78%，不過自央行8月起陸續實施不動產貸款管制，房價漲勢趨緩，房貸負擔率的成長幅度比前兩季來得小，新竹縣市及宜蘭縣的房貸負擔率甚至出現下降。

內政部進一步指出，六都當中，新北市、台中市、桃園市與台北市的房貸負擔率上升幅度較大，分別增加1.42%、1.34%、1.14%與1.13%；相較之下，高雄市與台南市的增幅較小，分別增加0.88%與0.31%。

六都以外的縣市，基隆市的房貸負擔率仍維持在30%以下，其他縣市則介於30%至40%之間，其中，新竹縣的房貸負擔率為46.04%，雖然仍偏高，但比上季下降0.74%。此外，宜蘭縣與新竹市的負擔率也分別下降0.21%與0.02%。

內政部補充，房貸負擔率是用來衡量家庭購屋壓力的指標，計算方式是以中位數家庭收入與房貸支出比例來反映購屋負擔的變化，本季全國中位數住宅價格較上季上漲2.50%（從1,000萬元升至1,025萬元），使得負擔率上升1.15%。

然而，中位數家庭可支配所得增加0.87%（從93.92萬元增加至94.74萬元），讓負擔率下降0.40%；此外，五大銀行新承作購屋貸款的平均利率升至2.190%，進一步讓負擔率上升0.03%。綜合這些因素後，本季的房貸負擔率較上季增加0.78%。