又升高！買房近一半收入要繳房貸 全台僅這可合理負擔

內政部7日發布113年第3季全國房貸負擔率為46.8%，等於新買房者，家庭近一半收入要繳房貸。

內政部表示，本季由於中位數住宅價格上漲，帶動負擔率較第2季增加0.78%，但中央銀行自8月起陸續推出不動產貸款相關管制措施，引導房市降溫、房價漲幅收斂，本季負擔率較最近2季季增幅1.64%、1.72%縮小，其中新竹縣市及宜蘭縣並出現負擔率季減情形。

內政部指出，本季6都房貸負擔率，以新北市、台中市、桃園市及台北市較上季增加1.42%、1.34%、1.14%、1.13%升幅較大；高雄市及台南市則分別上升0.88%及0.31%。

在6都以外縣市，基隆市房貸負擔率維持低於3成，為全台目前僅存可合理負擔城市，其他縣市房貸負擔率則皆介於3成至4成之間，其中以新竹縣46.04%負擔較重，但較上季降低0.74%，宜蘭縣和新竹市也分別降低0.21%、0.02%。

內政部補充，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。