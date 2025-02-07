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房市熱度真的降溫了！內政部曝這縣市房價收斂最明顯

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧攝
房市示意圖。記者朱曼寧攝

內政部7日公布2024年第3季全國住宅價格指數，數據顯示指數達149.69，較第2季上升2.19%，內政部表示，雖然購屋者對房價信心持續，但自從央行8月陸續推出管制措施後，房市交易熱度開始降溫。

內政部表示，2024年第3季全國住宅價格指數達149.69，主要是受國內經濟景氣穩定成長影響，本季國內經濟成長率（年增率）為4.17%，7至9月景氣對策信號持續維持紅燈與黃紅燈，顯示經濟穩步成長，帶動房價上漲。

不過，內政部指出，為強化銀行信用資源管理、抑制投機炒作並穩定房市，央行自2024年8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，並於9月實施第7波選擇性信用管制措施。

數據顯示，本季全國建物買賣登記戶數，交易量微幅減少1.48%。另據第4季初步統計，交易戶數約為7萬9千餘戶，相較第3季再減近16%，顯示房市降溫效果逐步顯現。

針對六都住宅價格指數變動，內政部指出，除台南市外，其餘五都的漲幅均呈現收斂趨勢，高雄市的季漲幅由第2季的6.27%大幅下降至2.43%，變動最為明顯；台北市則由2.98%降至0.57%；台中市亦從4.29%收斂至2.11%；新北市與桃園市的住宅價格指數也出現成長幅度縮小的趨勢，顯示整體市場對於政策影響已產生反應。

內政部強調，政府將持續關注房市動態，適時調整相關政策，以確保房市穩定發展，並維護居住正義，政府後續將持續評估市場狀況，適時推出必要措施，以避免房市過熱或價格異常波動。

內政部強調，隨著市場調控措施逐步發酵，未來住宅價格的變動仍需進一步觀察，並呼籲購屋者審慎評估財務能力，避免因市場波動而承受額外風險。

內政部提醒，近期國際經濟環境變化可能對國內房市帶來影響，例如美國聯準會的利率政策走向，以及全球經濟放緩的可能性，都將影響台灣的經濟發展與房市信心，將密切關注國內外經濟動態，並適時提供應對措施，確保房市能夠朝向健康與可持續發展。

內政部說，本季房市呈現價格上漲趨緩、交易量減少的情況，顯示政策對市場影響開始顯現，將持續監測市場變化，並透過政策調控維持房市穩定，以保障消費者權益，確保市場長期健康發展。

2024年第三季住宅價格指數。內政部提供
2024年第三季住宅價格指數。內政部提供

內政部 房市

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