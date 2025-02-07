央行史上最狠打房效果曝 內政部公布去年第3季房價

內政部7日發布113年第3季全國住宅價格指數，雖有央行史上最狠打房，但房價相較第2季仍上漲2.19%。

內政部表示，第3季因國內經濟景氣延續第2季持續穩定成長，購屋者對房價仍抱持信心，支撐本季房價持續上漲。

不過自中央銀行8月起陸續推出不動產貸款相關管制措施後，房市交易熱度開始降溫，本季建物買賣登記9萬4,350戶，相較第2季減少1.48%，住宅價格指數季漲幅2.19%，也較最近3季收斂。

內政部說明，第三季國內經濟成長率 4.17%，7到9月景氣對策信號維持呈現紅燈與黃紅燈，景氣持續穩定成長，支撐房價上漲。

為強化管理銀行信用資源，減少炒房及冷卻房價預期上漲心態，並引導房市正常發展，中央銀行自113年8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第7波選擇性信用管制措施。

從全國建物買賣登記戶數季變動率觀察，本季交易量微減1.48%，第4季初步統計為7萬9千餘戶，再減將近16%，房市降溫效果逐步發酵。