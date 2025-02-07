萬海總經理謝福隆 證實北美長約運價談判都比去年高出一倍
萬海（2615）總經理謝福隆分析，大陸這兩天才剛上班，要到下周出貨才會比較明朗；2025年首季市場表現很熱絡，遠東美西、美東長約運價談判比去年高出一倍，遠東美西40呎櫃2500美元跳、美東3500美元起，去年同期談判時則只有1200到1500美元。
謝福隆指出，美國關稅會有一些衝擊，最主要的出貨來源是中國大陸，美國對中國大陸將徵10%關稅確定，持續觀察未來影響，2月17日大陸地區的出貨是很關鍵的一周，目前看到東南亞的物流移動需求強勁，又以大陸往印尼、泰國需求量大。
市場過度擔心船舶供需變化，中東地緣政治問題，到目前為止，所有船公司都沒有宣布要重返紅海，而且是各種紅海周邊的航線都沒有恢復。川普的中南美關稅政策，第4季往中南美洲的貨量是下滑的，也有可能關稅也有可能是投入的船舶多。
目前貨櫃輪市場的供、需還是很吃緊，市場租船的價格還很高，相較2024年第1季市場氣氛是很差情況，2025年市場氣氛相當好，所以2025年第1季就會很好，目前北美線的長約談判也是一倍起跳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言