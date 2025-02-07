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雨都變火車頭、新案房價年漲35% 2字頭剩5縣市

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
基隆房市示意圖。記者游智文攝影
基隆房市示意圖。記者游智文攝影

房市去年雖較顯冷淡，惟全台房價仍具漲幅，住商機構觀察實價登錄，盤整各縣市2024年平均預售案成交單價，以基隆市年漲幅35%最多，苗栗縣、嘉義市則以24%、23%名列亞、季軍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，2024年房價漲幅前幾名縣市均受話題帶動，如基隆市具有捷運議題，苗栗則有竹科客外溢效應，嘉義則受惠半導體龍頭進駐，讓新案開價更有底氣，加諸外地盤轉進，有助於價格表現。

據實價登錄，基隆市2024年平均預售市場成交單價約42.8萬元，與2023年相比，年增幅高達35%，房價飆漲幅度位居全台冠軍。

住商不動產基隆微笑台北加盟店店東連勝雄分析，目前基隆區域新案平均行情已站穩4字頭，部分指標新案能達每坪50萬元以上價位，此波基隆區域新案房價飆升，主因即是指標案場祭出買房含裝潢等優惠，巨大交易量體帶動行情。

此外，基隆近期受惠基隆捷運議題，軌道經濟沿線吸引在地或北部品牌建商進駐，新案相繼疊價而上，整體房價漲幅頗為可觀。

另據實價，苗栗縣2024年平均預售案成交單價達37.6萬元，較2023年相比成長24.1%，年漲幅排名全台第二位；嘉義市2024年平均新案行情則約每坪34.6萬元，一年房價起漲23.6%，位居全台季軍。

賴志昶分析，苗栗縣近期新案集中在竹南鎮，該鎮車程若經國道約半小時內可達新竹科學園區，在新竹縣市區域房價日益高漲情況下，房價相對親民的竹南鎮成為竹科客另一選擇。

嘉義市同樣受惠於高科技產業議題，市場熱度一路從嘉義縣燒進市區，加上嘉義市2024年有都更大案出爐，帶動區域市場價位大幅起漲。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，觀察全台各縣市新案，僅剩宜蘭、花蓮、南投、雲林及屏東等5縣市為2字頭，顯示全台去年下半年起雖交易量大減，惟具剛性需求或有產業、軌道經濟議題縣市，房價仍頗具有支撐力道。

不過市場轉冷，加上預售屋已禁止轉約，購屋者應居安思危，慎選未來地段與周邊機能，否則待房市反轉氛圍漸濃，不動產流動性差，對自身財務會是一大挑戰。

全台各縣市新案房價統計。表／住商機構提供
全台各縣市新案房價統計。表／住商機構提供

房價 竹科

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