少子化...嘉市這所私立幼兒園廢止設立 賣給在地建商蓋住宅大樓

少子化，嘉義市私立幼兒園3年來少了4家，其中位在上海路的佳寶幼兒園申請停辦，主管機關市府教育處廢止設立，幼兒園業者去年以1億5500萬元，賣給在地知名建設兼飯店經營公司承億文旅集團，計畫今年蓋住宅大樓，地政處說，實價登錄有土地建物，交易價格每坪平均40多萬元，未超出市場行情。

嘉市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，去年也由承億集團買下戲院及基地建電梯，隨著台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，去年推出住宅大樓「新榮序」預售，每坪開價43至48萬元完銷，預售屋市場反應熱烈。

承億文旅集團看好嘉義市房市，獵地推建案，去年買下嘉市西區上海路廢止設立的佳寶幼兒園，計畫比照「新榮予」建案，推出住宅大樓預售，佳寶幼兒園圍牆已換掛上承億集團標誌。

地政處說，依內政部實價登錄網，位在上海路廢止設立的佳寶幼兒園，2024年9月13日出售給承億，登記完成日期：2025年1月15日，交易價格1億5500萬元，含土地約312坪，登記建物約517坪，另含未登記建物。

市府教育處說，111至113年度廢止設立私立幼兒園共4間，其中包括佳寶幼兒園，目前全市公私幼總園數共74所，含3所市立，12所公立，1所嘉大附設，5所非營利，5所職場附幼，32所準公幼，16所私幼。

111至113年度新立案園數共8園，只有2間私幼：私立步芮幼兒園、哈波特幼兒園、國防部全動署後備指揮部安樂營區職場互助教保服務中心、中華郵政嘉義文化路郵局職場互助教保服務中心、中油員工子女非營利幼兒園、法務部嘉義維新職場互助教保服務中心、台電嘉義區營業處職場互助教保服務中心、嘉市警局職場互助教保服務中心。