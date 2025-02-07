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30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部部長劉世芳（右）受訪。節目提供
內政部部長劉世芳（右）受訪。節目提供

內政部劉世芳7日接受廣播專訪時表示，全台30年以上的老宅已達500萬戶，其中台北市、新北市及桃園市的數量合計占全國一半以上，且許多房屋位於都市精華地段，例如台北市的中山區、中正區、大同區等。由於這些地區的生活機能完善，居民多數為高齡者，長期以來政府推動的都市更新政策，往往因居民不願搬遷而難以落實。

針對此問題，內政部正研擬「老宅延壽」計畫，提供房屋補強與室內改善方案，讓年長者在不搬離原住地的情況下，也能提升居住安全與舒適度。劉世芳強調，傳統都更模式要求住戶搬遷至少兩至三年，對年長者而言，不僅適應新環境困難，還可能對身心健康造成壓力。因此，政府計畫透過補助與政策獎勵，推動耐震補強、電梯加裝及室內安全設備改善等措施，使老宅得以「延壽」，住戶也能維持原有的生活方式。

對於「老宅延壽」的具體推動方式，劉世芳表示，目前內政部正思考三大方向：第一，提供政府補助，減少住戶的經濟負擔，尤其是與耐震補強相關的工程，可能透過公務預算支應；第二，給予容積獎勵，例如允許部分樓層增建電梯，以解決長者行動不便的問題；第三，放寬融資條件，讓有意願改善房屋的住戶，能夠更容易取得低利貸款進行修繕。

此外，由於許多老宅為四至五層樓的透天厝或無管理委員會的公寓，行政流程也將盡可能簡化，減少住戶間的協調障礙，使改造計畫更具可行性。

劉世芳進一步說明，「老宅延壽」不僅有助於長者安居，未來如果年輕人想入住，也能因為房屋安全性提升而更願意選擇老社區，促進世代共居與房市活絡。她強調，「人老有衛福部照顧，屋老則由內政部來設法」，政府將透過完善的政策設計，確保住戶能夠在熟悉的環境中安心生活。

針對法制面，內政部正研擬透過《都市更新條例》或《住宅法》的修法，確立老宅補強與延壽的法律基礎，讓政府補助具備法源依據，未來能更有效推動，若計畫順利推動，將能大幅改善全台500萬戶老宅的居住品質，讓高齡社會的住宅問題獲得長遠解方。

內政部強調，未來將持續聽取民眾意見，確保政策符合實際需求，也呼籲老宅住戶積極參與計畫，讓「老宅延壽」真正發揮效益，讓台灣的都市住宅環境更加安全、宜居。

內政部 劉世芳 老宅

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