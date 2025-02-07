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陽明董事長蔡豐明：以不變應萬變 短期內不會返回紅海

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航運業界7日天舉行新春團拜，陽明董事長蔡豐明指出，今年海運市場各種經濟關稅及地緣政治問題，市場變化大航運界只能以不變應萬變。記者黃淑惠攝
航運業界7日天舉行新春團拜，陽明董事長蔡豐明指出，今年海運市場各種經濟關稅及地緣政治問題，市場變化大航運界只能以不變應萬變。記者黃淑惠攝

航運業界7日天舉行新春團拜，陽明海運（2609）董事長蔡豐明指出，今年海運市場各種經濟關稅及地緣政治問題，市場變化大航運界只能以不變應萬變，紅海在60天內都不會返回，要等到60天後，再觀察戰爭變化及聯盟決定後才會返回。

新春喜氣洋洋航運業界今天齊聚一堂，陽明董事長蔡豐明、長榮海運董事長張衍義團拜會中也期望新年度海運業能繼續大豐收。

蔡豐明分析，中東地緣政治以色列跟巴勒斯坦的戰爭停火協定的變化，地緣政治的影響，即便60天後戰爭結束，要恢復到過去正常的供、需最少還要再向後延三個月的時間；未來還有美國總統川普的各種新政策，因為蠻多不確定性，航商受到外在的影響變化大。

2025年對航商來講是挑戰非常大的一年，所以航商只能用以不變來應萬變。陽明因應市場的波動船隊對市場的敏銳度全面拉高，因應市場變化。以不變應萬變，我們自己的一個船隊的一個布局，我們的部件，

蔡豐明航運已經是全球性的產業，因為海運業的市場其實就是受到外在環境的波動影響很大，供需影響到運費， 2025年包括地緣政治、包括各種國際經濟政策；基本上，航運的供需非常重要，當然供給小於需求大家都很知道，這個市場上對航商來講就是好，但如果供給大於需求的情況之下，航商也會有各種因應策略。

要不要返回紅海，船舶的安全是一個重要關鍵，最少在停火協定60天內才會開始考慮，航商都還在觀察政治變化，陽明對於市場波動維持一個敏銳度，地緣政治，以色列跟巴勒斯坦的戰爭，看大概什麼時候結束，地緣政治的影響，即便戰爭結束之後，也會影響三個月的時間。

新春喜氣洋洋航運業界7日齊聚一堂。記者黃淑惠攝
新春喜氣洋洋航運業界7日齊聚一堂。記者黃淑惠攝
陽明董事長蔡豐明（左二）、長榮海運董事長張衍義（右一）期望新年度海運業能繼續大豐收。記者黃淑惠攝
陽明董事長蔡豐明（左二）、長榮海運董事長張衍義（右一）期望新年度海運業能繼續大豐收。記者黃淑惠攝

巴勒斯坦 董事長 陽明海運

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