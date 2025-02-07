高雄輕軌成圓一周年 凱旋中華站房價漲幅衝破4成

高雄環狀輕軌全線通車屆滿一周年，38個站點周邊「輕軌宅」買氣趨熱， 據內政部實價資料統計，「凱旋中華站」平均房價從22.5萬元至2024年上漲至31.7萬元，年漲幅突破4成，摘下輕軌房價漲幅王。

台灣房屋集團趨勢中心統計發現，高雄輕軌站點的房宅，漲幅最高的前五名依序是凱旋中華站（41.3%）、大順鼎山站（30%）、龍華國小站（28.7%）、高雄高工站（26.6%）、經貿園區站（26.1%），其中龍華國小站一年間房價從3字頭衝破4字頭，年漲近3成。

台灣房屋加盟店東劉沛緹表示，前3名站點的區段周邊，均有百貨購物賣場，生活機能佳，漲幅最高的「凱旋中華站」，屬第一階段通車範圍，輕軌機能先行到位，紅利發酵期相對長。

她說，此站周邊多為透天物件，大樓屋齡落在15年以上，新大樓供給稀少，以出站就到的24年中古大樓「高巢家庭巴黎區」為例，輕軌興建前，3房2廳總價約7、800萬元左右可入手，去年輕軌成圓後，成交總價更突破千萬元。此外，高雄近一年輕軌宅買氣趨熱，全線最熱門的交易站點為「聯合醫院站」，交易占比7.1%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮也表示，高雄輕軌5大熱門交易站點，分屬於農16美術館特區及亞灣區， 都是高雄房價總價帶最高的豪宅特區，美術館特區沿線「聯合醫院站」到「馬卡道站」之間各站，平均房價均已站穩4字頭。