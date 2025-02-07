輕軌宅不會漲？高雄「成圓」滿一年、這站大漲四成

高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，全線通車屆滿一周年，台灣房屋集團統計實價資料，高雄輕軌房價年漲幅最高為「凱旋中華站」，均價從每坪22.5萬元，上漲至31.7萬元，一年漲幅逾4成，摘下輕軌房價漲幅王。

另外，房價漲幅較大依序為大順鼎山站、龍華國小站、高雄高工站、經貿園區站。其中龍華國小站一年間房價從3字頭衝破4字頭，年漲近3成。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，觀察前三名高漲幅站點，區段周邊均具備百貨購物賣場，成為滿足生活機能的一大優勢。

其中漲幅王「凱旋中華站」屬於2016年第一階段通車範圍，輕軌機能先行到位，紅利發酵期相對較長，同時該站點地段，隸屬亞灣區範圍，周邊擁有夢時代百貨及捷運凱旋站雙軌機能加持，帶動房價漲勢相對更明顯。

劉沛緹指出，凱旋中華站周邊多為透天物件，大樓屋齡多落在15年以上，新大樓供給稀少。

其中出站就到的24年中古大樓「高巢家庭巴黎區」，在輕軌機能未到位前，3房2廳每坪1字頭、總價700~800萬元左右可入手，2024年輕軌成圓後，社區最高單價扣除車位已站上27.2萬元，成交總價更突破千萬元，也因該區房價基期較低，受紅利拉抬力道相對更為明顯。

另外觀察高雄近一年輕軌宅買氣，2024年輕軌宅交易量年增約3.7%，而全線最熱門的交易站點，由「聯合醫院站」以交易佔比7.1%，登上年度人氣王寶座。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，五大熱門交易站點，分屬於農十六、美術館特區及亞灣區，皆為高雄房價總價帶較高的豪宅特區，這些區域擁有優質生活圈，新案供給熱絡市場熱度高，原本就是高雄購屋熱區之一。