快訊

再會蘭陽艦／反潛強防空超遜 最「不對稱」的諾克斯級

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

螺絲大單轉到台灣 出口價每公斤1美元多 憂喜參半

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
美國總統川普大打關稅戰。路透
美國總統川普大打關稅戰。路透

川普關稅戰效應發酵，鋼市傳出憂心美國對大陸課高關稅的前提下，原本由大陸供應、高達5萬公噸的銷美螺絲大單轉到台灣，但每公斤僅1美元引爆市場嘩然，與台灣螺絲銷美正常報價3至4美元相比差距甚大。中鋼（2002）指出，有掌握到相關訊息，全案憂喜參半，後續仍要觀察。

中鋼專家說，這筆大單轉到台灣，代表川普關稅戰已經撼動供應鏈結構，同時凸顯台灣擁有產業競爭力，得以收割這批訂單，不排除未來「隨著版塊移動」，台灣鋼界可以獲得更多轉單利基。

上市鋼廠主管表示，但這批螺絲售價實在太扯了，每公斤只有1美元多一點，拉低台灣螺絲出口的價格水平，部分專業人士更關注是否會造成台灣螺絲產業形象上的傷害，因此認為不值得鼓勵。

川普當選美國總統後，長期向大陸採購的美國買家憂心高關稅導致高成本，把原本給大陸廠的一張5萬公噸大單，轉至台灣平均分給5家廠商，其中包括南部一家上市櫃鋼廠，目前已經陸續出貨。

業內人士指稱，其實這家美國家用扣件零售廠的訂單原本就在台灣生產，後來被大陸台商低價搶走，「如今台灣再搶回來卻是滿臉傷心淚」，價格完全變了樣，背後儼然就是兩岸台商大亂鬥。

根據統計，2024年台灣螺絲出口美國平均每公斤3.36美元，出口量約60萬公噸，如今轉來的大單螺絲成品1美元多一點，單子接愈多是虧愈多，但綜合考量台灣螺絲產業去年面臨史上最低迷困境，產業鏈更有崩解的疑慮，多家協力廠連環吹熄燈號，迫使5家螺絲廠協力接下大單，每家數量約1萬公噸上下，交期拉長到1至2年，方便業者靈活操作。

上市鋼廠主管說，這筆訂單的價格太低，不可能採用中鋼料生產，一定是大陸以及印度的低價、低品級鋼胚或盤線，如此一來將導致台灣螺絲產業的形象走回頭，並且與中鋼「精緻鋼廠」的大方針180度背道而馳。

螺絲廠表示，由於景氣實在太差，都快活不下去了，先顧肚子再說，把面子放一邊。

中鋼 美國 關稅

延伸閱讀

美股漲跌互見 法人：台股待川普政策影響鈍化

「讓美國再次偉大」關鍵第二隻腳》拚弱美元！四阻力等著川普

川普又簽行政命令！制裁國際刑事法院 控非法調查美國和以色列

美國接管加薩走廊 川普：不必費美國一兵一卒

相關新聞

陽明董事長蔡豐明：以不變應萬變 短期內不會返回紅海

航運業界7日天舉行新春團拜，陽明海運（2609）董事長蔡豐明指出，今年海運市場各種經濟關稅及地緣政治問題，市場變化大航運...

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

內政部長劉世芳7日接受廣播專訪時表示，全台30年以上的老宅已達500萬戶，其中台北市、新北市及桃園市的數量合計占全國一半...

輕軌宅不會漲？高雄「成圓」滿一年、這站大漲四成

高雄環狀輕軌於2024年元旦正式成圓，全線通車屆滿一周年，台灣房屋集團統計實價資料，高雄輕軌房價年漲幅最高為「凱旋中華站...

螺絲大單轉到台灣 出口價每公斤1美元多 憂喜參半

川普關稅戰效應發酵，鋼市傳出憂心美國對大陸課高關稅的前提下，原本由大陸供應、高達5萬公噸的銷美螺絲大單轉到台灣，但每公斤...

流感災情來襲、致死率高引憂 瑞磁揭流感檢測商機爆發

今年流感季節全球災情嚴重，創新數位生物條碼技術大廠瑞磁ABC-KY（6598）7日表示，旗下獲美國FDA核准上市的「20...

潮流新科技／智能理財顧問 築起安全網

隨著社會結構與人口老化趨勢的變化，退休規劃逐漸成為每個人財務生涯中不可忽視的重要議題。在台灣，根據國家發展委員會的統計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。