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流感災情來襲、致死率高引憂 瑞磁揭流感檢測商機爆發

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
瑞磁經營團隊。記者吳康瑋／攝影
瑞磁經營團隊。記者吳康瑋／攝影

今年流感季節全球災情嚴重，創新數位生物條碼技術大廠瑞磁ABC-KY（6598）7日表示，旗下獲美國FDA核准上市的「20項呼吸道多元分子檢測套組」(RPP)及自動化診斷系統(MDx3000)能一次辨別多種病毒，因此獲得市場力挺，帶動整體需求持續的增長，此外，團隊已自去年第四季開始成功插旗以「呼吸道檢測」為主的實驗室客戶群，而今年1月以來美國市場的需求更是強勁。

瑞磁近日接獲美國實驗室客戶回饋，今年的流感季節就診人數暴增，且並非集中於單一流感，而是多種流感與其他病毒同時流行，因此瑞磁的20項呼吸道多元分子檢測套組顯得非常實用。團隊透露，自家檢測套組能一次辨別包括流感病毒、副流感、人類間質肺炎病毒、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒等多達20項症狀相似的感染源，幫助患者獲得最適當的治療。

瑞磁坦言，該產品相較於一般快篩僅檢測1~3種流感病毒，一次採檢可能仍呈現全陰性結果，瑞磁的呼吸道分子檢測方案一次採檢涵蓋20項常見的感染源，無須猜測感染源，是更全面且高性價比的檢測方案，搭配自動化診斷系統MDx 3000可以在一天8小時班次內檢測188個呼吸道檢體，非常適合大型實驗室。

瑞磁表示，過去主力客戶多以腸胃道檢測為主，然而呼吸道檢測市場最龐大，瑞磁一次檢測多項呼吸道感染源的優勢今年開始獲市場青睞，需求持續增長。同時今年1月喜獲美國FDA核准MDx3000搭配美國市佔最高的核酸萃取儀器的上市許可，更有實驗室客戶因檢測需求龐大而選擇採購MDx 3000儀器而非租賃。 瑞磁自去年以來布局全國性實驗室集團，目標今年要推進至正式採購階段，可期待高毛利的傳染病檢測試劑迎來廣大商機，並佔產品組合的大宗。

流感病毒

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