螺絲產業走回頭路 獲利有壓
螺絲產業受到大陸、東南亞低價衝擊，面對美中貿易戰，大陸低價單轉來台灣，台廠在存亡之際接單而被迫進入「價格戰」，然而這種走回頭路的短期獲利模式，業界直指，將會對台灣扣件業帶來長期且負面的影響。
上市鋼廠主管表示，低價競爭對產業直接影響就是獲利能力下降，即使訂單數量增加，但由於單位獲利降低，企業整體營運仍可能惡化。
尤其當業者習慣透過降價搶市場，整體產業的價值將逐步下滑，難以維持原有的技術優勢，好不容易建立的品牌價值更將褪色，影響國際市場對台灣螺絲的信任。
上市鋼廠主管說，面對惡性價格競爭，螺絲廠應採取更積極的策略來提升競爭力，避免落入價格戰的陷阱，其中轉型高附加值是可行之路，包括航太、醫療、電動車、5G設備等高端產業對精密螺絲需求大增，台灣螺絲廠可朝向這些市場發展，提升產品技術含量，減少與低價競爭者的衝突。
另一方面，要有決心投資自動化設備，提高生產效率，不僅能降低成本，也能確保產品的一致性與穩定性。
上市鋼廠主管指出，事實上這些業界都了然於胸，但說起來容易、做起來困難重重，因此一旦有低價訂單在眼前，業界還是爭先恐後爭取，似乎凸顯當前「如何活下去」已經成為最重要課題，情勢似乎變得愈來愈嚴峻。
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