貿易戰效應 低價螺絲訂單由陸轉台

川普貿易戰效應擴大，低價大陸螺絲單襲台。美國扣件大廠原本下給大陸的低價螺絲訂單，因美中貿易戰而首波轉單來台。對此中鋼（2002）指出，有掌握到相關訊息，對台廠而言「憂喜參半」，正緊盯相關變化。

川普關稅戰效應發酵，鋼市傳出憂心美國對大陸課高關稅的前提下，原本由大陸供應、高達5萬公噸的銷美螺絲大單轉到台灣，但每公噸僅1美元，市場為之嘩然，與台灣螺絲銷美正常報價3至4美元相比堪稱差距甚大。

圖／經濟日報提供

專家說，這筆大單轉到台灣，代表川普關稅戰已經撼動供應鏈結構，同時凸顯台灣擁有產業競爭力，得以收割這批訂單，不排除未來「隨著板塊移動」，台灣鋼界可以獲得更多轉單利基。

上市鋼廠主管表示，但這批螺絲售價實在太扯了，每公斤只有1美元多一點，拉低台灣螺絲出口的價格水平，部分專業人士更關注是否會造成台灣螺絲產業形象上的傷害，因此認為不值得鼓勵。

川普當選美國總統後，長期向大陸採購的美國買家憂心高關稅導致高成本，把原本給大陸廠的一張5萬公噸大單，轉至台灣平均分給五家廠商，其中包括南部一家上市櫃鋼廠，已陸續出貨。

業內人士指稱，其實這家美國家用扣件零售廠的訂單原本就在台灣生產，後來被大陸台商低價搶走，如今台灣再搶回來卻是「滿臉傷心淚」，價格完全變了樣，背後儼然就是台商大亂鬥。

根據統計，2024年台灣螺絲出口美國平均每公斤3.36美元，出口量約60萬公噸，如今轉來的大單螺絲成品1美元多一點，單子接愈多是虧愈多。但綜合考量台灣螺絲產業去年面臨史上最低迷困境，產業鏈更有崩解的疑慮，多家協力廠連環吹熄燈號，迫使五家螺絲廠協力接下大單，每家數量約1萬公噸上下，交期拉長到一至兩年。

上市鋼廠主管說，這筆訂單的價格太低，不可能採用中鋼料生產，一定是大陸以及印度的低價、低品級鋼胚或盤線，如此一來將導致台灣螺絲產業的形象走回頭，並且與中鋼「精緻鋼廠」的大方針180度背道而馳。

螺絲廠表示，由於景氣實在太差，都快活不下去了，只能「先顧肚子再說，把面子放一邊」。