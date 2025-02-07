神祕鞋王跨足房地產市場 在家鄉台南推案 基地規模逾千坪

連三屆台灣首富、素有神祕鞋王之稱的宏福集團創辦人張聰淵，攜手海悅機構（2348），入主台南市東區核心地段推案，選址仁和路、崇善三街口，基地規模逾千坪，將興建三棟地上14層、地下四層地標建築。

宏福實業集團、海悅機構聯手推出的「宏福悅」昨（6）日舉行動土典禮，出席人士包括宏福實業集團執行長張志邦、志竤建設總經理李曉輝、海悅建設總經理王俊傑、投資管理部副總經理林靚宜、海悅廣告副總經理馬士雄與府城建築師朱益民等。

宏福悅小檔案 圖／經濟日報提供

宏福實業指出，東區是府城都心最精華的行政區之一，也是台南最具代表性的傳統富人聚落，區域發展純熟，擁有交通、商業、娛樂、藝文、綠意、醫療等全方位機能，近幾年又推進捷運藍線、平實轉運站、台鐵地下化工程、台南小巨蛋BOT案等多項重大開發計劃，預期將吸引建設紅利灌入，未來發展潛力值得期待。

宏福實業為全球第二大鞋業集團，僅次於寶成，合作夥伴包括NIKE、PUMA、VANS、CONVERSE、UGG等國際品牌，皆委託宏福開發設計，並生產各式潮流鞋款，風靡全球。

有「神秘鞋王」之稱的創辦人暨董事長張聰淵，帶領集團稱霸全球鞋業市場後回到台灣，將觸角伸展至房地產，選擇家鄉台南作為扎根台灣的起點，將享譽全球的集團實力發揚光大。

宏福指出，首次推案唯選上市代銷龍頭海悅機構，雙強聯手除了加乘品牌力，海悅機構29年建築代銷能量，與積極深耕台南的策略理念，也和宏福不謀而合，透過海悅精準的大數據分析，能夠深入了解消費者的購屋想法，進而規劃出貼合市場需求的住宅產品。

海悅廣告副總經理馬士雄表示，宏福實業集團是全球性的大集團，已在越南自行建立多座廠區，更成功開發規模數千坪、飯店等級公設的高級建案，建築規劃經驗與實力無庸置疑，本案是宏福旗下志竤建設布局台灣的首發案，要以高規格、高標準之作，驚艷房市。