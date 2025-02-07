宏福實業低調老董 蟬聯台灣首富

經濟日報／ 記者宋健生 / 台中報導

全球第二大製鞋集團宏福實業集團在台南投資的建案「宏福悅」昨（6）日動土，一度連續三年蟬聯台灣首富的宏福集團董事長張聰淵，選擇回到家鄉台南蓋房子，作為布局台灣房市的起點，未來動向也再度引起各界關注。

張聰淵曾於《富比世》富豪榜中，自2021年起連續三年蟬聯台灣首富，直到2024年才被廣達董事長林百里擠下，以身家86億美元排名第二；而林百里2024年的身家為110億美元。

2021年4月，宏福以「華利集團」在大陸深圳掛牌上市，同年5月，「張聰淵一家」以138億美元擠下頂新集團四兄弟登上台灣首富。這位出生於台南後壁、從雲林莿桐起家的「神祕鞋王」，低調製鞋但交遊廣闊。

今年77歲的張聰淵，曾任台灣景新鞋業總經理，創辦的宏福實業發跡於雲林莿桐，90年代移往大陸，在廣東省中山市設立集團總部，2005年進行全球化產能布局，轉進越南，並拓展至緬甸及多明尼加等國，旗下子公司共40餘家。

張聰淵為人相當低調，過去鮮少在媒體曝光，據員工透露，他的生活儉樸。

張聰淵 首富

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