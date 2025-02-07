強強聯手 東元邀台灣隊長代言

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元（1504）昨（6）日宣布，邀請「台灣隊長」陳傑憲擔任年度代言人，強調這是強強聯手的結合，宣揚東元在空調技術和在地製造的優勢。東元董事長利明献指出，找陳傑憲代言，希望推動國產空調的節能效益，並展示東元高效能產品，如新推出的HS8系列空調，其能效超越國際標準，並採用先進的AI智慧控溫技術。

陳傑憲昨天並與利明献一起揮棒，象徵性地打出全壘打，宣示對東元家電產品的信心，強調其空調及家電產品能為家庭帶來健康和舒適的生活。陳傑憲並分享，自己已在家中安裝東元空調。

東元昨天並發表多項新品，包括具備新功能和外觀的HS8系列空調，兼具微風感設計及3D氣流技術，提供極致的舒適度和靜音效果。

此外，該空調具備自清淨2.0技術，不但可清洗內部，也能同步清潔外部，並在潮濕氣候下具有防鏽功能，展示出100%台灣製造的品質保證。

東元並推出「靜好洗」系列變頻直立洗衣機，專為台灣市場設計，具備安靜脫水及清洗功能。顯示器方面，推出電競級的QLEDTV，支持高刷新率，夾帶全新Google TV軟體，提供無延遲的視覺享受。

東元 陳傑憲

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