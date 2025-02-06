護國神山台積電+雙港雙捷加持 台中沙鹿成科技新貴移居熱點

隨著台積電（2330）在中科的擴建計畫推進，台中海線沙鹿區房市熱度持續攀升，不但成為科技新貴移居新熱點，更吸引建商搶進布局，近期包括「麗景風和」、「茂洋天玥META」、「富宇臻藏」等指標案陸續進場，最高單價突破5字頭。

靠近中科園區的沙鹿區，憑藉著成熟商圈、便捷交通設施及雙港雙捷加持，近幾年吸引大量科技人目光，帶動總人口數迅速突破10萬大關，房市前景看俏。

根據內政部實價登錄最新統計，2024年1至11月沙鹿區交易量達1,544筆，較2023年同期成長10.4%，較2022年更大幅成長210.6%，儼然是中台灣最受置產族關注的房市熱區。

中科台中二期園區擴建案進展順利，最大地主興農育樂公司近期已通過處分興農球場案，中科管理局預計第1季就可交地給台積電建廠。

同時，中科管理局已備妥一塊約5公頃土地，可供IC設計等半導體或高科技業者進駐，台中市政府也積極爭取輝達(NVIDIA)海外企業總部進駐。

另外，根據中部科學園區最新統計，2024年底中科從業人口已達到5萬5,485人，五年成長逾5,000人，為區域房市帶來人口紅利，加上特五號、捷運藍線、捷運橘線及台中機場門戶計畫等重磅利多挹注，帶動區域快速發展。

指標建案中，以金昌隆建設在中清路台中機場特區推出的新案「麗景風和」甚受矚目，該案瞄準科技人需求，並擁有區域少見逾千坪完整基地，且正對4,084坪公館公園，靠近國道三號，步行即可到達捷運橘線O3站，囊括大型公園綠地與便利交通、生活機能優勢。

建案規劃部分，「麗景風和」邀請在七期有豐富豪宅經驗的國際級建築大師張德昌操刀設計，以高綠覆率和獨特曲線美學建築，全案規劃40到48坪純3房自住型產品，獲得不少科技新貴青睞，目前預售實登價格已站上4字頭。

市場上其他新推建案也展現海線的區域動能，如捷運藍線B5竹林國小站旁推出的「茂洋天玥META」，最高成交單價50.56萬元。富宇在鄰近捷運藍線B4沙鹿站推出的「富宇臻藏」，以單價56.14萬元、總坪數37坪2房兩廳，寫下近一年區域成交新紀錄。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，沙鹿區位處西台中交通樞紐核心，除了擁有海空雙港國際門戶的優勢，捷運藍線與橘線通車後更是串聯起海線與市區的聯繫，將大幅改善沿線居民的交通便利性。