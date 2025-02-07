管理前哨站／企業使命 全員制定

「共識」一詞常被現代人掛在嘴邊，意指組織成員共同體認的觀念與想法。從實務觀點言，共識是指組織成員經過充分討論，傾聽及理解成員的意見，形成尊重不同意見，服從多數人的見解，圓滿解決問題的一種實用方法。

共識、共識，說來簡單，實則不易。組織成員出身背景不同，生活習慣分歧，想法各異其趣，對事情看法要達成共識，並不是那麼容易。

以往的管理思維比較保守，儘管有豐富、精湛的管理構想，大都潛藏在老闆或高階經理人的內心深處，員工難以窺其堂奧，即使說出來，也都是言人人殊，各自表述，以致管理工作的推行，困難重重，績效不彰。

現代管理講究開誠布公，順暢溝通，達成全員共識，人人知所當為，個個知所應為，說相同語言，上行下效，貫徹執行，順利達成組織目標。

我在企業服務時，曾經奉派主導申請ISO認證、GMP認證等工作。專案輔導的顧問師在初期會議時，問了公司許多經營策略的關鍵問題，當問到企業使命時，我一時愣住，無言以對。因為當時公司還沒有正式而明文寫下來的企業使命。企業使命是在描述、指出公司存在的理由，這是公司經營策略中很重要的一環。顧問師要求建立一套全員具有高度共識的企業使命。

為了建立可長可久的企業使命，我在公司發起一系列活動，分為四個階段進行，鼓勵全體員工一起動腦，參與思考公司企業使命，藉此機會營造全員共識。

一、全員運動，營造氣氛

舉辦教育訓練，講解經營理念，企業使命，公司願景等策略原理及其意義，並鼓勵全體員工一起動腦思考，集思廣益，徵求「最適合公司的企業使命」。員工只要提出每一則構想，就送給一份獎品，最後入選的十則再發給獎金。在短短兩星期就收到將近600則員工提出的構想。

二、主管審查，去蕪存菁

收件經過整理成匿名文件後，邀請七位基層主管進行初審，留下比較有可能做為公司企業使命的提案，達到去蕪存菁效果。此一階段審查，發現員工不但熱情、踴躍，而且非常有創意，驗證了民氣可用，初審後留下120則進入下一階段審查。

三、高階複審，選出十則

第三階段邀請七位經理級主管進行複審，從中選出50則最適合當做企業使命的提案。然後請五位廠處長主管進行再複審，從中選出十則進行最後討論。經理級及高階主管複審階段，逐漸浮現公司企業使命雛形。過程中感受到同仁對公司經營的關心與熱忱，提出的構想創意十足，用詞精準，而且和公司經營理念、企業願景，一脈相承。

四、經營會議，最後定奪

複審選出的十則候選方案，提到高階主管參與的經營會議討論，從中選出一則做為公司的企業使命。一則一則逐一深入討論，充分交換意見，本著嚴謹、客觀、務實精神，同時顧及創意性、適配性、實用性、未來性、溝通性、傳播性。董事長對其中一則「提供滿意的產品與服務，增進人類的健康與歡樂」，特別有感，讚賞這是一副絕佳對聯，表示十全十美，面面俱到，而且和公司經營理念相呼應，和公司產品特性最適配。最後達成一致共識，決定選用這一則提案做為公司的企業使命。

確定企業使命後，隨即公告周知，頒發獎金，並在公司刊物揭露，在各工作場所顯眼處張貼標語，印製小卡片發給員工，廣為宣導，營造氣氛，公司從此有了高度共識的企業使命。