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南市去年11月建物移轉棟數再下滑 大幅衰退40.40%

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台南房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

台南市地政局統計，去年11月南市住宅價格指數為149.35，較前期10月微幅上漲0.09%，相較去年同期則上漲7.85%。其中大廈價格指數156.15，透天住宅則為140.07，與前期相較，透天住宅價格指數漲幅高於大廈住宅價格指數。交易量雖減少16.59%，但安南區增幅148.31%。

地政局長陳淑美表示，2024年11月國內經濟景氣信號分數為34分，與前期10月相較上升2分，燈號持續維持於黃紅燈。國發會表示受惠AI應用需求穩定，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，致海關出口值、製造業銷售量指數轉呈黃紅燈。本期住宅價格指數多數行政區微幅上漲。

交易量方面，全市11月建物移轉棟數1906棟，較前期減少16.59%，整體買賣棟數與2023年同期相較大幅衰退40.40%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。

多數行政區的價格指數較前期及去年同期均呈現微幅上漲，其中中西區的漲幅最高，較前期微幅上漲0.33%；其次為新營區和仁德區，分別微幅上漲0.26%和0.23%。

若與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依序為南區10.16%、新市區10.14%以及中西區9.88%，然而，隨著第七波信用管制對於房價逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求，市場價格漲勢放緩並呈現回穩狀態。但也觀察到歸仁區、安平區以及東區價格指數下跌，分別微幅下跌0.3%、0.04%以及0.02%。

各行政區交易量前3名分別為安南區293棟、東區274棟以及北區226棟。與前一年同期相比，北區和東區增幅最顯著，本期交易量分別增加88.33%、66.06%，主要是因為區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有所增加，增幅分別為900.0%和550.0%。

安平區的交易量也增加逾四成五，本期移轉棟數為126棟。倒是永康區的交易量大幅減少84.74%，歸仁區則減少逾60.10%。全國景氣信號仍呈現持續回溫趨勢，未來房市是否面臨變數，宜居高思危。

台南市2024年11月住宅價格月指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2024年11月住宅價格月指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2024年11月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2024年11月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／南市地政局提供

房市 景氣

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