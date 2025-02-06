機捷租賃兩標案即起開始受理 截至3月26日下午5時止

交通部鐵道局6日公告「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）計62戶住宅標租案」，租賃年期為五年，期滿得視管理業務執行情形按原租約約定條件換約續租，並以一次為限。公告期間自2月6日公告至3月26日下午5時截止收件。

鐵道局指出，本案採公開標租方式租予租賃住宅包租業者，再由該業者維護管理並租予次承租人居住使用，得標人須執行本案標的之管理，且須負責租賃期間各項維護及修繕工作。

第1標：機場捷運A9站（林口站）地上12層至14層之54戶住宅，及地下4層之18席汽車停車位，社區毗鄰公車轉運站、中山高速公路交流道、三井OUTLET及環球購物中心，交通便捷，生活機能完善。

第2標：機場捷運A19站（桃園體育園區站）地上6層至7層之8戶住宅，及地下4層之6席汽車停車位，社區周邊有許多景點及公共設施，包括樂天桃園棒球場、桃園市立美術館及青塘園，機捷1站可到高鐵桃園站。

鐵道局說明，標租的房地，由投標人自行至現場勘察瞭解房地現況。另鐵道局訂於114年2月25日至114年3月5日上班時間受理預約參觀房屋內部現況（逾期不受理），並安排時間派員引領參觀。全案投標須知、房地包租契約書（格式）及其相關附件之詳盡內容，請於本案公告期間逕自鐵道局網站之「最新消息」中下載。所有投標文件應於3月26日（星期三）下午5時前，以掛號郵件寄達「新北市政府郵局43號信箱」（以寄達之郵戳為憑），逾期恕不受理。以親送或其他方式送達鐵道局者，恕不受理。