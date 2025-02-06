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藥華藥斥資51億竹北廠上梁 預計2026年投產

中央社／ 台北6日電

新藥公司藥華藥為因應全球市場對公司藥品的需求成長，2022年董事會決議斥資新台幣51億元興建竹北廠，及17億元興建后里廠以擴大產能。藥華藥竹北廠今天舉行上梁典禮，預計今年底完工，進行試量產、製程確效、完成FDA查廠等程序後，於2026年量產銷售。

藥華藥今天發出新聞稿表示，竹北廠位於新竹生醫園區，占地逾5萬平方公尺，建築包含地下2層、地上8層，為公司成立以來最大建廠規模，未來將負責旗下罕見血癌新藥Ropeg的生物製程，同時也藉地利之便，深化與台大醫院合作，共同推動細胞療法中長期發展。

竹北廠啟用後，預估可供應超過10萬名病患；至於后里廠，藥華藥表示，將等竹北廠近完工後動工。

藥華藥表示，Ropeg已在美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場上市銷售。此外，Ropeg用於新適應症原發性血小板過多症（ET）全球第3期臨床試驗主要評估指標的統計結果正面，公司今年計劃向多國申請ET藥證，目前正布局市場行銷，將成為未來營運加速成長新動能。

藥華藥昨天公告1月營收為10.6億元，年增107.87%，受惠Ropeg在美國及全球市場的穩健銷售。

台大醫院 美國 藥華藥

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