仁新子公司Belite再獲國際大型基金1500萬美元注資

仁新（6696）6日代子公司Belite Bio, Inc公告，另一國際大型基金將挹注Belite資金1,500萬美元（約新台幣4.9億元），以美東時間5日Belite每股收盤價58.07美元（約新台幣1,905元）發行1股美國存託股票（ADS）及1單位權證（Warrants），每單位權證得以履約價格58.07美元認購1股美國存託股票，此增資款將充實營運資金及用於一般公司用途。

仁新表示，該國際大型基金管理之資產規模約200億美元，位居全球百大避險基金。此次增資價格及權證履約價格均以當天收盤價無折價發行，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外1,500萬美元之資金。此舉再度彰顯LBS-008的卓越潛力及價值受到國際大型基金之認可。

仁新目前新藥LBS-008正同時開展兩項針對斯特格病變（STGD1）之臨床試驗，其中臨床三期試驗DRAGON已完成收案並預計於今年初進行期中分析；臨床一b、二/三期試驗DRAGON II則已順利完成臨床一b期試驗收案，並於去年9月完成臨床二/三期試驗首位受試者給藥；而針對晚期乾性黃斑部病變之臨床三期試驗，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮（GA）之乾性黃斑部病變患者，截至2024年11月12日已收案超過280位受試者，目前收案進度順利。

仁新表示，此次增資將充實Belite營運資金，專注LBS-008之持續開發，以搶攻全球首款治療STGD1與GA之口服藥物的龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。