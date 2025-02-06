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東元強棒出擊 邀請「台灣隊長」陳傑憲出任年度代言人

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「台灣隊長」陳傑憲出任東元年度代言人。（圖／東元提供）
「台灣隊長」陳傑憲出任東元年度代言人。（圖／東元提供）

東元空調暨智慧生活事業群今6日舉辦「2025年品牌代言人發表暨見面會」，首度以年度品牌代言人來結合產品形象，邀請新國民英雄「台灣隊長」陳傑憲出任年度代言人。

東元（1504）董事長利明献表示，這是一場強強聯手的結合，正如同陳傑憲率領中華棒球健兒在世界棒球12強賽奪得冠軍；東元則是以「自主研發技術」與「在地製造」的優勢，節能效率超越國際品牌，更屹立國產空調銷售領先地位；這次共組Team Taiwan國家隊，東元將以最節能和智能化的空調和家電產品，守護每一個臺灣家庭。

在8名啦啦隊員熱情活力的加油聲中，台灣隊長陳傑憲現身活動現場，與東元董事長利明献聯手揮棒，打擊出象徵「東元冷氣 臺灣尚勇」的致勝全壘打，並且致贈TECO TAIWAN的簽名球衣給利明献，高喊「Team Taiwan東元，我的最強後援」。陳傑憲表示，對代言東元家電充滿信心，東元高效節能的空調，及實用的清潔與廚房家電產品，能為更多家庭帶來貼心服務與健康生活。

這次台灣隊長陳傑憲為東元家電代言空調、清潔、顯示器、和料理四大產品線，充分展現品牌代言人的專業，不但對東元空調和家電系列產品作足功課，現在家中也指定安裝「東元空調」。陳傑憲盛讚「東元空調真的很讚，比日系品牌更省電」。

家電 東元 陳傑憲

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