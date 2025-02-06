聽新聞
0:00 / 0:00
東元強棒出擊 邀請「台灣隊長」陳傑憲出任年度代言人
東元空調暨智慧生活事業群今6日舉辦「2025年品牌代言人發表暨見面會」，首度以年度品牌代言人來結合產品形象，邀請新國民英雄「台灣隊長」陳傑憲出任年度代言人。
東元（1504）董事長利明献表示，這是一場強強聯手的結合，正如同陳傑憲率領中華棒球健兒在世界棒球12強賽奪得冠軍；東元則是以「自主研發技術」與「在地製造」的優勢，節能效率超越國際品牌，更屹立國產空調銷售領先地位；這次共組Team Taiwan國家隊，東元將以最節能和智能化的空調和家電產品，守護每一個臺灣家庭。
在8名啦啦隊員熱情活力的加油聲中，台灣隊長陳傑憲現身活動現場，與東元董事長利明献聯手揮棒，打擊出象徵「東元冷氣 臺灣尚勇」的致勝全壘打，並且致贈TECO TAIWAN的簽名球衣給利明献，高喊「Team Taiwan東元，我的最強後援」。陳傑憲表示，對代言東元家電充滿信心，東元高效節能的空調，及實用的清潔與廚房家電產品，能為更多家庭帶來貼心服務與健康生活。
這次台灣隊長陳傑憲為東元家電代言空調、清潔、顯示器、和料理四大產品線，充分展現品牌代言人的專業，不但對東元空調和家電系列產品作足功課，現在家中也指定安裝「東元空調」。陳傑憲盛讚「東元空調真的很讚，比日系品牌更省電」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言