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陽明海運獲美國諾福克南方鐵路「永續發展合作夥伴獎-能源效率類」

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明海運（2609）推動淨零轉型策略，透過日常作業改善措施提升船舶營運能效表現，獲美國諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Corporation, 簡稱「諾福克南方鐵路」）主辦之2024年「永續發展合作夥伴獎-能源效率類」（Sustainability Partner Award - Energy Efficiency），並由陽明（美洲）股份有限公司李文進運籌資深副總經理於2025年2月4日於諾福克南方鐵路總部代表受獎。

諾福克南方鐵路為美國東岸主要鐵路公司之一，營運範疇涵蓋22個州，為陽明海運提供海陸聯運服務之重要合作夥伴。諾福克南方鐵路「永續發展合作夥伴獎」自2022年起設立，並以「能源效率類」表揚該公司之客戶或供應商在2023年針對能源效率管理與改善有具體成果者。而陽明海運透過現成船舶節能改裝、結合大數據資料與雲端智能技術監控船舶能源消耗表現、優化船舶航行路線等船隊節能減排措施提升營運效能，船隊2023年碳強度較2008年大幅減少61.86%，旗下轉投資公司West Basin Container Terminal及高明貨櫃碼頭共設立22座岸電系統（Alternative Maritime Power, AMP），船隊安裝岸電設備占比達61.7%，在主要泊靠港口接駁岸電，減少溫室氣體排放與硫化物、氮氧化物等空污排放等環境永續作為，首次參與即獲頒諾福克南方鐵路「永續發展合作夥伴獎-能源效率類」，彰顯陽明海運為達成環境正向影響之作為獲肯定。

陽明海運未來將持續擴大營運船舶生質燃料與岸電使用、營運機具的電氣化、岸上營運據點逐步使用綠電等措施，積極減緩營運對環境之衝擊，並秉持「提供永續卓越的運輸服務，為客戶帶來價值，為人類帶來福祉」之使命，與供應鏈伙伴持續推動永續未來。

美國 陽明海運

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