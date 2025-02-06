泓德能源插旗澳洲 投資項目已獲開發許可

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）穩步拓展澳洲再生能源市場，自去年12月與澳洲能源公司ZEN Energy合作成立資產平台「ZEBRE」，首個投資項目大型光電與儲能混合型案場Solar River已順利取得開發許可，計畫將由泓德集團為該項目採購約58.45億元台幣（約2.9億元澳幣）設備。同時，泓德能源在澳洲的自持案場與開發項目也穩健推進，預計將於年底前開始上線，並透過澳洲獨有的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）確保穩定、長期的收益。

綠能投資與資產管理平台「ZEBRE」由泓德集團持股70%，其首個投資項目為位於南澳的大型光電與儲能混合型案場Solar River，目標容量儲能256MW、光電210MW。該案場參與澳洲中央和地方政府合作開展的產能投資計劃（CIS），並在得標率只有4%的南澳-維州標案中成功得標、獲得政府財務性支持。Solar River現已取得主要場址、275kV輸電線路用地及連接基礎設施等關鍵開發許可，並進入土地變更與併網申請的最後階段。

Solar River總開發金額約147.6億元台幣（約7.2億元澳幣），其中泓德集團將負責採購58.45億元台幣（約2.9億元澳幣）的光儲設備。未來ZEBRE平台的其他投資項目也將依循相同模式開發。目前ZEBRE正建置多個100MW以上的項目，並積極評估當地綠地開發機會，目標總投資容量達1.4GW，預計將為澳洲現有3GW儲能量體貢獻至少33%的成長動能。

除了ZEBRE的大型投資項目，泓德能源在澳洲的自持案場也即將上線。新南威爾斯州Coleambally的5MW光儲項目預計於今年3月開工、年底前上線，Hay地區另一5MW光儲案場則預計於2026上半年完工。這兩個項目上線後，將透過光儲電廠使用協議確保穩定長期收益，並參與電力市場交易。此外，維多利亞州的70MW純儲能項目已進入開發與併網許可申請前的準備階段，預計3月送件，並於年底前取得相關許可。泓德能源將持續穩步擴展在澳洲的綠能布局，為澳洲電力市場帶來更穩定、更具韌性的能源供應。