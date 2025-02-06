台南高規格建案要來了！神秘鞋王攜手海悅推東區千坪新案 今動土

宏福實業集團、海悅機構聯手推出的台南東區市心指標案「宏福悅」6日舉行動土典禮，宏福實業集團指出，看好大東區未來發展，攜手海悅機構，入主正東區市心推案，選址仁和路、崇善三街口，基地規模超過千坪，預計興建3棟地上14層、地下4層地標建築。

今日出席人士包括宏福實業集團執行長張志邦、志竤建設總經理李曉輝、海悅建設總經理王俊傑、投資管理部副總經理林靚宜、海悅廣告負責本案之馬士雄副總經理與府城知名建築師朱益民等，見證東區雋永地標的華麗初起。

宏福實業集團指出，東區是府城都心最精華的行政區之一，也是台南最具代表性的傳統富人聚落，區域發展純熟，擁有交通、商業、娛樂、藝文、綠意、醫療等全方位機能，近幾年又推進捷運藍線、平實轉運站、台鐵地下化工程、台南小巨蛋BOT案等多項重大開發計劃，可以預期將有無數建設紅利灌入，未來發展潛力值得期待。

宏福實業集團為全球前兩大鞋業集團，包括NIKE、PUMA、VANS、CONVERSE、UGG等國際品牌，皆委託宏福開發設計，並生產各式潮流鞋款，風靡全世界。有「神秘鞋王」之稱的創辦人暨董事長張聰淵，帶領集團稱霸全球鞋業市場後回到台灣，將觸角伸展至房地產，選擇家鄉台南作為紮根台灣的起點，要將享譽全球的集團實力由此發揚光大。

宏福指出，首次推案唯選上市代銷龍頭海悅機構，雙強聯手除了加乘品牌力，海悅機構29年建築代銷能量，與積極深耕台南的策略理念，也和宏福不謀而合，透過海悅精準的大數據分析，能夠深入了解消費者的購屋想法，進而規劃出貼合市場需求的住宅產品。

負責本案之海悅廣告副總經理馬士雄表示，宏福實業集團是全球性的大集團，已在越南自行建立多座廠區，更成功開發規模數千坪、飯店等級公設的高級建案，建築規劃經驗與實力無庸置疑，本案是宏福旗下志竤建設布局台灣的首發案，更是決心要以高規格、高標準之作，一舉驚艷台灣房市。

馬士雄提到，近期南部地震頻繁，購屋時除了地段外，住宅結構安全絕對是建築首要重點，本案不僅主結構採用耐震構材高拉力鋼筋，也特別委託第三方公正單位進行結構外審，多一層審查與檢視，結構安全更多一份安心保障；此外，以「銀級智慧建築」及「建築能效1等級」候選雙標章的規格來規劃，迎向未來建築潮流，並選用低碳混凝土、日本YKK氣密窗、6+6mm low-e玻璃、三菱電梯、德國格溫拜克軟水系統等知名建材品牌細膩打造，未來落成後，將成為東區市心最具國際級質感的指標建築。