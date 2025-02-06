藥華醫藥竹北廠6日上樑 預計2026投產

藥華藥（6446）6日舉行竹北廠上樑典禮。執行長林國鐘表示，新廠預計2026年投產，期待新廠啟用後，能配合第二項新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之原發性血小板過多症（ET）藥證正式開賣。

藥華藥6日的上樑典禮，在董事長詹青柳、執行長林國鐘、總經理黃正谷帶領下，藥華醫藥與建築團隊、合作夥伴共同為竹北廠新建工程舉行上樑儀式。

藥華藥指出，為因應全球市場對公司藥品的需求成長，藥華醫藥針對新增產線及擴建新廠的規劃已進行數年，2022年在董事會的支持下，決議斥資51億元興建竹北廠，及17億元興建后里廠以擴大產能。

藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，占地逾5萬平方公尺，建築包含地下2層、地上8層，為公司成立以來最大的建廠規模，未來將負責藥華醫藥旗下Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）之生物製程，同時也藉地利之便深化與臺大醫院合作，共同推動細胞療法的中長期發展。

竹北廠預計2025年底完工，進行試量產、製程確效、完成FDA查廠等程序後於2026年正式量產銷售，未來預估可供應超過10萬名病患。

Ropeg為藥華醫藥完全自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場並上市銷售，獲醫師及病患社群廣泛迴響，用藥人數持續穩定成長。

此外，Ropeg用於新適應症原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗主要評估指標之統計結果正面，公司計劃今年向多國申請ET藥證，目前正積極布局市場行銷，預計將成為未來營運加速成長新動能。

藥華藥表示，全球市場對Ropeg的需求大增、多點齊發，公司已超前部署，將持續提供充足的高品質藥品，以滿足全球需要Ropeg病患的需求。竹北新廠的上樑，象徵藥華醫藥在新藥研發與製造的重大里程碑，未來將與建築團隊和合作夥伴攜手，同心協力打造永續傳承的百年建築，更是符合國際標準、最高規格的竹北廠，實現深耕台灣、服務全球病患的願景。