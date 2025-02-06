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momo推減碳儀表板 x 綠活會員機制 領跑台灣ESG綠色電商

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）積極推動綠色物流，揭示2025年首波ESG行動計畫，正式推出「減碳儀表板」，幫助綠活會員可視化的個人減碳成效。透過「跨倉集中到貨」與「多元門市取貨」等綠色物流服務，會員可即時查閱累積的減碳數據。

減碳成果也以具體的日常對應數據顯示，例如減少的塑膠杯、吸管、免洗筷數量，幫助會員直觀量化自身的環保貢獻，進一步提升參與綠色行動的意願。

momo在2023年9月啟動「綠活會員」計畫，會員數從2023年底的32.2萬人，至2024年底升至66.9萬人，年增107%。這項計畫的核心目標在於凝聚關注永續議題的消費者，推動跨倉集中到貨、多元門市取貨等綠色物流機制，並透過公開減碳數據，擴大環保影響力，加速綠色消費模式的普及。

momo減碳儀表板透過「量化」與「可視化」減碳成果，呈現會員的環保貢獻，讓ESG消費行動更具體。例如當會員選擇跨倉集中到貨，每次等同於減少2.5支塑膠吸管的使用量；選擇多元門市取貨（超商、台灣大哥大門市、台北捷運i郵箱等）而非宅配到家，相當於每次減少2.6支塑膠吸管；累積3次等於減少1支免洗筷的使用量

momo善用AI建置「最適包裝建議」透過3D模型演算法，在倉庫理貨時自動建議最適合的包材與箱型，確保每筆集中到貨訂單的商品都能以最佳方式裝箱，提升包裝效率、減少緩衝材使用。透過「最佳配送路徑模擬」，幫助物流士規劃最適配送路徑，利用訂單熱點分析，致力縮短物流最後一哩路，有效降低碳排放並提升整體配送效率。

數據顯示，許多會員主動選擇循環包裝與跨倉集中到貨，展現對ESG議題的關注，也積極參與實際的減碳行動。

momo綠活會員計畫成功提升消費者對永續行動的參與度，透過精準遞送循環包裝給具備永續意識的客群，2024 年momo循環袋回收率提升至21.4%。透過「跨倉集中到貨」機制，紙箱使用量顯著下降，預估每月減少6萬個紙箱，整體減碳效益達5.6公噸CO2e，相當於5,491棵樹一年的碳匯量。

減碳 綠色消費

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