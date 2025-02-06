信義房屋劉育榮獲台灣100 MVP 經理人

《經理人月刊》第17屆「台灣100MVP經理人」頒獎典禮日前於台北寒舍艾麗酒店舉行，以AI賦能，永續轉型為主題，信義房屋業三區執行協理劉育榮獲得肯定，在產業日益重視AI賦能與永續轉型的浪潮中，他成功建立獨特的房仲服務模式，帶領團隊擁抱AI科技，為房仲產業開創嶄新視野。

《經理人月刊》自2008年起舉辦「台灣100MVP經理人」評選，旨在表彰各行業中表現卓越、為組織創造關鍵價值的經理人。劉育榮展現傑出的策略與前瞻思維，走出一條有別於傳統房仲的路，打開永續視野，讓AI賦能的同時，以「社區連結」為核心，創造有溫度的服務。

面對數位轉型浪潮，劉育榮是信義企業集團AI轉型的先鋒。他帶領的業三區團隊當初率先試行「AI智能配案系統」，領航同仁將AI融入日常業務，第一線遭遇的問題與回饋，可謂程式設計團隊航行的風向球，為全集團推行AI配案奠定了好的開始。

擁有新工具，人卻難以改變舊習慣，是許多企業AI賦能的絆腳石。劉育榮懂得針對X、Y、Z不同世代差異化溝通，成為業務同仁與開發團隊間的潤滑劑，讓同仁從抗拒使用到初次嘗試，最終人人上手，看見AI的機會與效率。隨著AI智能配案系統的使用與推廣，打開智能學習的成長空間，最終達成真正的智能配案，實現團隊系統使用率100%，成功帶動轉換率提升近三成。

「AI世代，要讓AI做AI擅長的事情，讓同仁做他們擅長的事情，例如線下的探索需求、建立人與人的信任。」針對業務區下的大安、中正區住戶，劉育榮依據住戶輪廓社經特性，舉辦40餘場房地產稅費專業講座；結合時事節日推出創意活動，如母親節天燈祈福，讓社區住戶眼前一亮；每逢中元節更協助社區辦理普渡活動，提供帳篷、人力等協助，以溫暖服務取代冰冷交易，凝聚社區建立連結，創造信任，讓房仲與客戶更具永續關係。

劉育榮表示，提供同仁發揮的舞台也很重要，唯有讓他們獲得工作成就感、團隊榮譽與感受工作多元性，才能引領組織打造高績效。儘管管轄團隊眾多，他確保每個成員都有一對一面談時間，用心傾聽他們的聲音，調整團隊管理策略，更推出運動日、短期衝刺比賽等多元激勵方案，有效提升團隊向心力，且每月堅持舉辦經營理念研討，將「先義後利」理念扎根於同仁心中。

具備AI工具，擁有良好的客戶關係，加上同仁樂於共同經營的職涯舞台，三者間的正向循環加持，猶如企業永動機，「這就是數位轉型的意義，更是實現永續發展的關鍵。」劉育榮表示，透過AI工具能更精準匹配買賣雙方需求，減少不必要的帶看次數，同時也降低碳足跡。

本次榮獲《經理人月刊》第17屆100MVP肯定，劉育榮期許自己持續精進，不斷挑戰最高品質，繼續帶領同仁茁壯，確保每一位同仁以良善、正直、先義後利的態度，為客戶完成家業夢想，實現「有信義的地方就有幸福」。