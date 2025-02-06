承業醫跨長照事業醫 療園區上半年動工 將推動富康藥局掛牌

承業醫（4164）6日表示，楊梅的自有土地上啟動醫療園區興建，園區將涵蓋住宿式長照機構與地方醫院，預計2027年完工，正式跨足長照事業。同時，旗下的富康藥局目前家數規模已達60家，今年將持續拓點，目標年底達80家、明年破百家，同時公司有意推動富康藥局IPO，目前已在進行前置作業，預計2027年進入資本市場。

承業醫在農曆年後股價飆漲，今日盤中股價來到51.7元，漲幅超過6%，累計農曆年後漲幅已逾16%，創下半年來新高價。承業醫表示，醫療設備經銷事業今年接單暢旺，首季淡季不淡，年增率上看三成，隨著陸續交貨，全年營運有機會逐季走高，估全年營收將雙位數成長，營收、獲利皆有望挑戰歷史新高。

除了醫療設備需求強勁，公司也看好，去年下半年啟用的苗栗輻照廠，今年在醫材方面的需求將放量，同時上半年有不少半導體、航太相關客戶陸續進行測試、驗證，下半年有機會同步放量，有利輻照廠今年開始獲利。

承業醫在藥局事業也有新進展，旗下的富康藥局去年併購新竹地方連鎖藥局「快樂藥局」，除了一口氣新增10門市，過往富康的門市集中在北北基，此次首度跨入新竹，今年預計將在中南部市場繼續尋找適合的標的，以利擴大規模。

承業醫表示，富康藥局去年營收已突破10億元，今年在持續展店的帶動下，預估營收將有兩位數幅度的增長。同時，連鎖藥局已能確立未來大者恆大的局勢，因此，將透過進入資本市場取得一席之地，目前已開始進行內稽、內控，朝向IPO目標邁進。

至於跨足長照事業，主要著眼於目前台灣長照住宿式機構仍供給不足，公司楊梅的自有土地是在多年前取得，將規劃打造醫療園區，在長照方面，將提供300床的床位，以填補國內長照缺口，同時園區內也規劃成立地方型醫療院所，將提供100床的慢性病照護。