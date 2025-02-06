買氣涼了…2024年開工量創5年新低 專家：這縣市量能比腰斬還慘

美國總統川普貿易戰開打，今天早上航空業界傳出，大陸地區不少跨境電商快遞需求急單開始出籠，客戶急著找包機及轉運倉儲等，準備在混亂時期先將貨輸往海外，因應短期性的需求。國內的航空及物流業者遠雄港（5607）、台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）及台灣空運等準備迎接全新的物流移轉商機。

2025-02-06 10:23