買氣涼了…2024年開工量創5年新低 專家：這縣市量能比腰斬還慘
去年第4季房市買轉冷，就連建商也暫緩開工腳步；住商機構統計內政部資料，2024年全台住宅類開工宅數達12萬7,883宅，為近5年以來最低。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，主要是去年央行動作頻頻，加上政策前景不明，同時又有缺工問題，開發商延緩開工暫避風頭，致使開工量回歸平靜。
另外觀察六大都會區去年開工宅數，相較2023年，新北市開工量比腰斬還慘，較2023年衰退達62.9%、居六都之冠。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市開工量大減，主因區域重劃區有不少餘屋有待去化，且適逢央行打炒房，市場買氣趨冷，讓建商有意延緩開工避避風頭。
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