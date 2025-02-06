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新北屋齡逾30年住宅約87萬戶 老屋延壽有方法

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北中和區一處屋齡約40年的6層樓社區申請整建維護，圖為整建後模擬圖。圖／新北市都更處提供
新北中和區一處屋齡約40年的6層樓社區申請整建維護，圖為整建後模擬圖。圖／新北市都更處提供

新北市屋齡30年以上住宅約87萬戶，占全市約50%，老舊不等於危險，關鍵在於建物結構維護狀況，及是否定期進行檢修而防患未然，新北市都更處長林炳勲表示，屋齡僅是一個參考指標，老舊建物經過專業維護與修繕，依然可保持結構穩定性。

「定期檢查和維護是確保建物安全的關鍵！」林炳勳表示，對老舊房屋而言，及時更換老化建材或補強結構，能有效延長房屋使用壽命，重建不是更新的唯一解方，市府早已將整建維護納入多元都市更新範疇，透過整建維護中的立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯等項目，來延長建築物壽命、提升使用機能。中央近年也正視老舊建築物延壽議題，邀集縣市政府與專業單位，共同研議整建維護課題，可預見未來民眾將有更多型態的選擇。

林舉例說，近期新北市中和區一處屋齡約40年的6層樓社區，外牆磁磚嚴重剝落，經市府工務局房屋健檢勘查，建築物結構未達立即重建程度，為維護民眾安全，社區居民積極整合社區與規畫立面修繕方案，並採用外牆塗料取代重貼磁磚，除具經濟效益也避免未來再掉磁磚，獲得市府整建維護補助約485萬元，目前正在施工中，住戶十分期待住家未來嶄新面貌。

林炳勳說，建築物如同人一樣需要定期保養與修護，新北市政府多元都市更新政策提供多項重建或整建維護管道，盼能提升建物機能，守護市民的居住安全。

新北中和區一處屋齡約40年的6層樓社區申請整建維護，圖為整建維護前情況。圖／新北市都更處提供
新北中和區一處屋齡約40年的6層樓社區申請整建維護，圖為整建維護前情況。圖／新北市都更處提供

建築物 老化 都市更新 都更

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