地震修復商機翻倍漲 特力屋提「全能安居宅首重三防」

根據內政部2024年公布最新「戶口統計資料分析」， 65歲以上人口數占總人口數18.87％，若成長速度不變，國發會預估2025年將達到20％，進入超高齡社會，且近年獨居人口增加，此外，近期花蓮、嘉義等規模較大地震頻傳，居家修繕產業龍頭特力屋從中觀察，從社會結構、生活型態轉變，加上天災意外影響，「居家安全」成為現代人對於居住環境要求最重要的條件，而近期地震頻傳，防止家中大型家具倒塌、物品掉落以致人身安全的用品，其整體商品需求銷量明顯較前一年翻倍成長。

特力屋藉此提出打造全能安居宅指南首重「三防」，分別為「防災、防傷及防盜」，並介紹實用好物，幫助民眾輕鬆打造全齡化人口都能好好生活的安居宅。

一、防災：火災／用電安全／地震時人身安全及災損程度

居家環境基本的火災防範在於電源插頭、插座、需長時間使用電器、延長使用，及爐火、燭火、打火機等正確使用方式及日常保養，電源或延長線建議選用具「過載防護自動斷電機制的規格」，家中常開火煮飯則可加裝「瓦斯爐輔助安全開關」，另外，家中備有「滅火器」並定期換新也很重要；地震發生時除了正確躲避方式，平常也需加強大型及有重量的家具穩固性，像是可在櫃子靠牆邊角加裝「固定器」、立式電視螢幕或液晶顯示器改以「壁掛架」方式安裝，都是降低地震時重物倒塌造成人身安全的關鍵。

二、防傷：摔跌傷／滑倒／撞傷

根據調查，家中最容易摔跌傷的地點前三名依序為臥室、客廳、浴室，尤其家中若有上了年紀的長輩，更需注意居家環境安全及防護，像是地板須保持乾淨、乾燥及通道暢通，腳踏墊底下加上「防滑墊」；注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝「小夜燈」增加夜間亮度；若家中有樓梯應要有穩固的扶手，樓梯面可加裝「止滑條」；衛浴空間可安裝「抽風機」，常保地面及空間乾燥，洗臉盆及馬桶旁加裝「扶手」，淋浴間門口或浴缸前方放置「防滑墊」或貼上「防滑貼片」。

三、防盜：安全監護／警戒通報／貴重文件物品加密收藏

居家防盜是三防中最容易被忽視的，但不論是公寓或社區大樓，只要妥善運用像是電子密碼鎖、保險箱等裝置，掌握「提高對外門窗鎖防護、安全監護及貴重物品加密收納」三重點，就能提升居家安全感。

對外窗除了原本的鎖，也可再加裝「安全鎖扣」，多一層防護保障，而大門則建議選用防盜機制更高的「電子密碼鎖」，除了提高安全規格，也因為不用怕忘記帶鑰匙而進不了家門等方便性，近年越來越普及；住宅大門出入口、走道處裝設電子防盜設施，像是「監視器、紅外線警報器」等，門窗上加裝「門窗警報器」，當有外人闖入時觸發警報，不僅能嚇阻入侵者，同時通報社區保全、警方，降低居家安全風險；重要文件、貴重財物應避免放置於抽屜或是櫥櫃等輕易可得的地點，建議存放於家中「加密保險箱」，降低失竊風險。