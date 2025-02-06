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預售屋不會跌？ 專家曝多殺多循環圖：再大建商也會降價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

央行祭出第七波信用管制後，房市看跌聲浪大起，究竟房價會如何下跌？房市趨勢專家李同榮6日發布「預售市場多殺多下跌趨勢循環圖」，預估預售市場可能平均跌幅約15%。

李同榮表示，未來一年預售與新成屋市場可能出現如下，多殺多下跌趨勢循環四部曲現象：

首先是已交屋投資客逼價未交屋投資客；其次，市場產生更多平轉與賠售的拋售物件。第三，未交屋投資客逼價建商餘屋降價求售。第四，建商餘屋再逼價正推出的預售現貨市場。

他表示，在此循環下，再大的建商也會因多殺多的拋售潮而降價，最後產生了房市下行趨勢中預售市場跌價的惡性循環，建議現階段購買預售屋應謹守投資黃金三角函數布局，包括：

一、保守應對的資金槓桿運用，進可攻退可守。二、危機勇於入市的時機掌握，獲利最大化。第三，產品選擇：注重成熟性商圈產品，保值且長線獲利，避免投入量大且商圈未成熟地區與產品。

李同榮最後指出，買預售就是買期貨，預售市場進場時機往往會與現況相違，因預售推案至完工至少三到四年，適不適合進場不是看市場現況，而是要看預測完工交屋當時的市場價格。

若未來完工時價格減去現在進場時價格為正數，就代表具有獲利的進場時機，若正數越高，代表置產進場的時機越精準、獲利越高，所以進場時機、地點、產品都會決定投資成敗。

預售市場多殺多下跌趨勢循環圖。資料來源／李同榮提供
預售市場多殺多下跌趨勢循環圖。資料來源／李同榮提供

建商 房價 房市 預售屋

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