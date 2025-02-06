和泰車超級熱門車款ALPHARD加入PHEV動力 售價330萬元

和泰汽車（2207）6日發表全新ALPHARD PHEV車型。ALPHARD PHEV以先進的插電式油電混合系統進一步提升節能表現，實現減碳與環境永續的理念，更為金字塔頂端顧客帶來難以匹敵的靜謐性與乘坐舒適感，重新詮釋高端移動的極致體驗。

本次新發表的PHEV車型搭載18.1kWh容量的高效能動力電池，並將電池配置於靠近底盤位置，不僅有效降低車輛重心，還大幅提升行駛穩定性，實現從容與安全兼備的駕乘體驗。此外，純電行駛下最長續航里程可達80公里(註1)，PHEV車型同時能提供充沛的動力輸出，最大綜效馬力達306ps，無論是日常駕駛還是長途旅行，都能輕鬆滿足頂尖客群的需求，並在環保節能與性能之間實現完美平衡。

和泰車強調，在充沛動力之外，PHEV車型也保留了ALPHARD一貫的霸氣外觀。搭載外擴的水箱護罩，並整合LED日行燈與序列式方向燈，營造俐落有力的前視造型。較長的車身(5,000mm)與軸距(3,000mm)充分展現尊榮氣度與舒適空間。鍍鉻飾條打造的懸浮式車頂設計，與大器的LED頭燈與尾燈相互呼應，並配備19吋亮銀鋁圈，行駛間氣勢磅礡，散發無可比擬的豪華氣場，呈現頂級駕駛品味。

除霸氣外觀之外，PHEV車型採用專屬第三排獨立雙座設計，能為乘客提供豪華、舒適與尊榮感兼具的駕乘享受。全車型新搭載「迎賓延伸連動車側踏板」，當車門開啟的那一刻，踏板自動延展，為貴賓鋪就踏入奢華舒適的第一步，從容體現對每位乘客的無微不至與極致款待。車內後座設計更採用私人機艙理念，搭配寬敞的中央走道和四區獨立恆溫空調，讓每一位乘客皆可享受量身訂製的尊榮環境，成就無與倫比的奢華品味。ALPHARD持續用無可妥協的品味與細節，展現奢華的最高境界，重新定義尊榮不凡的移動藝術。