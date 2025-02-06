2024年開工量創五年新低 房仲：政策出手沒藥醫

住商機構統計內政部資料，2024年全台住宅類開工宅數僅12.7萬宅，為近5年以來最低；另觀察六大都會區，新北市下滑達62.9%最多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，去年歷經多年的房市多頭，建商手頭仍有大批餘屋有待去化，加上去年央行動作頻頻，「政策出手沒藥醫」，開發商紛紛延緩開工暫避風頭，開工量因此大幅回落。

據內政部統計，2024年全台住宅類開工宅數為12萬7,883宅，為近5年新低，亦是連二年衰退。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察去年開工數據，曾在2024年7月全台開工量達1萬7,331宅，創下歷史單月最高紀錄，主因為當時央行限貸、銀行限縮土建融情況逐漸嚴峻，加上政府當時尚未出重手打房，未來景氣仍看好，建商不管是迫於資金壓力，或看好房市熱潮，皆加緊開工腳步。

不過9月後央行推出第七波信用管制，重挫開發商信心，此後月份房市表現冷淡，致使2024年開工量較顯平靜。

觀察六大都會區數據，台北市2024年住宅類開工宅數達1萬1,164宅，較2023年同期成長17%；新北市開工宅數僅8,528宅，較2023年同期大減62%；桃園市開工宅數則約2萬6,466宅，較2023年同期成長48%；台中市開工宅數高達3萬3,185宅，為全台各縣市最高，年增率達16%；台南市2024年共有8,367宅開工，較2023年減少37%；高雄市2024年住宅類開工量達2萬437宅，年增率約36%。

賴志昶補充，台中市、桃園市不管是軌道經濟、重劃區等議題，皆炒熱地方房市，區域已成為建商發展重鎮，磁吸各大品牌插旗，因此開工量持續增加；至於新北市開工量大減，主因為過去推案集中部分重劃區，有頗多餘屋有待去化，且適逢央行打炒房，市場買氣趨冷，亦讓建商有意延緩開工避風頭。