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美郵政宣布停收陸、港包裹後 國內航空、物流業者有望迎急單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
今天早上航空業界傳出，大陸地區不少跨境電商快遞需求急單開始出籠，客戶急著找包機及轉運倉儲等，準備在混亂時期先將貨輸往海外，因應短期性的需求。圖為物流業。圖/AI生成
今天早上航空業界傳出，大陸地區不少跨境電商快遞需求急單開始出籠，客戶急著找包機及轉運倉儲等，準備在混亂時期先將貨輸往海外，因應短期性的需求。圖為物流業。圖/AI生成

美國總統川普貿易戰開打，美國郵政宣布停收陸、港包裹，今天早上航空業界傳出，大陸地區不少跨境電商快遞需求急單開始出籠，客戶急著找包機及轉運倉儲等，準備在混亂時期先將貨輸往海外，因應短期性的需求。國內的航空及物流業者遠雄港（5607）、台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）及台灣空運等準備迎接全新的物流移轉商機。

全新的物流供應鏈移轉商機再度啟動，短期內貨量會減少呈現觀望出現價格混亂，市場需求困難度高，能提供客戶短期性特殊需求的業者就能拿的到訂單，而且這個效應近期就會看到；不過，業界也不諱言的表示，對於電商貨的影響，中、長期還是要看美國總統川普的下一階段動作。

因應市場的變化，國內的物流業者台驊、中菲行、捷迅及台灣空運等都在觀察市場變化；遠雄港是台灣航空貨物集散站的龍頭，遠雄港則是國內唯一空運境內關外的自貿港，貨量市占率高達44%，其中，快遞訂單達70%，今天已經有客戶開始問相關的倉儲及打盤機的速度。

遠雄港也進一步指出，長期看好航空貨運市場需求，所以港區內貨運二期工程去年已經完工，總面積為1.45萬坪，自動化倉儲設處完工，可以提供的吞土量大增，原來的打盤機由原來的20個增加到30個，可以處理運進出口貨較之前約增加近3成以上，隨著美國全新的政策推動下，短期的急單對於「空運貨」的運送方式會出現全新的調整，遠雄港貨物集散站完工剛好搭上需求激增的順風車。

美國 航空業 貨量 跨境電商 遠雄

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