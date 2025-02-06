北台灣十大建商曝 住展：這家完美躲風暴、贏面子裡子

住展雜誌統計北台灣2024年住宅產品推案，依推案量排序十大建商為寶佳、元利、興富發（2542）、愛山林（2540）、茂德、大同（2371）、富宇（4907）、宜誠、國泰（2882）、新濠、國賓大（2704）、璟都，推案量總計為4,748億元，創下史上新高。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年的房市大起大落，資金熱潮令建商搶進推案，央行一記回馬槍，建商卻難說停就停，十大建商包括元利、興富發、大同、宜誠、國賓大建設等指標大案不乏下半年冷氣團報到才登場，惟仍能按照規劃時辰亮相，倒顯示建商資產實力與品牌信心。

寶佳在去年推案中，僅桃園市龜山區A7地段的「鴻築捷市閱」推上百億元，但長期以海量推案制霸市場，推案個數51案為其他建商的數倍，新案版圖遍地開花，總推案量1,346億元，第七年奪下推案王寶座。。

第二名的元利建設在文山區木柵一帶的話題案「元利四季莊園」，總銷估約600億元，實價登錄的頂樓戶又創下當地新高，品牌與實力兼具。

第三到第五名分別為興富發、愛山林、茂德，推案量在325至487億元，興富發在新北市淡海新市鎮的「新海城」，總銷估達300億元，台北市文山區的「信義富境」也是百億元大案，一雪前年跌出北台灣十大排行前恥，登上季軍。

緊追興富發的愛山林，2024年推案量約453.8億元，新竹地區的造鎮案「宏道新竹帝寶」，以及基隆市暖暖區的「甲山林城上城2-美麗上城」，一方面展現案量，另一方面皆為在地新高單價，有行有市。

也為熟面孔的茂德建設，在去年以新北市三重區二重右岸區域的「公園66」，和板橋區江翠重劃區的「日安TOKYO」為指標案，建商保持親民路線取勝，強勢進入前五強。

第六至第九名的建商推案量在200至250億元，為大同、富宇、及名次並列的宜誠與國泰、新濠與國賓大建設。

其中大同公司在新北市中和區的活化資產捷運宅「大同新紀元」，與國賓大建設位於台北市南港區的水岸景觀宅「東方大境」，總銷估達250億元、200億元，均於去年房市逆勢階段公開，訴求低總小宅、低首付，殺出一條血路。

富宇、新濠建設分別有桃園市龜山區A7重劃區的「富宇富御」、新北市土城區頂埔捷運站一帶的「新濠岳」兩指標百億元案，助攻成就名次，而「新濠岳」交易高單價8字頭，創土城區天價，建商盆滿缽滿，有名有利。

國泰建設（2501）去年合建指標案不少，包括新北三重「RiVER PARK」，與中和「META PARK」、「METRO PARK」，國泰去年在北台灣新案多在上半年進場，躲過風暴，均傳順銷佳績，單價還賣上8字頭，贏得面子又賺得裡子。

推出兩案就達185億元案量的璟都建設，名列第十，與第八名的宜誠建設同為桃園市在地知名建商，兩建商都締造佳績，顯見去年桃園市的推案力道強勁，而璟都在桃園市大園區客運園區所推「璟都航空城」乃百億元大案，兼之賣出客運園區高價，價量雙贏。