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預售平轉戶可接嗎？李同榮曝三大雷：最慘會這樣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

自去年下半年開始，房市出現不少預售屋「平轉」、「急售」廣告，這些房子能接手嗎？房市趨勢專家李同榮表示，房市平轉背後最重要因素就是市場看跌，現在時機並不一定不能購買預售屋平轉戶，但要小心三大地雷。

首先，承接平轉戶表面上會以為現買現賺，但事實若是如此，投資客就會如2024年初惜售而不會平轉拋售。承接者必須注意在房市下行趨勢時，將吸收未來房價可能的跌幅。

初估預售市場可能平均跌幅約15%，若投資客當時購入時因搶進接高，平轉接手者到交屋時也會面臨虧損的窘境。

第二，承接平轉戶須事先確認投資客與建商購入時間點是否符合法令可換約時間點，並詳細了解合約內容，尤其是若預估的貸款成數，多數建商合約都會載明不足貸款成數須由購屋者以現金補足，承接平轉戶若未注意，資金籌措不足，可能面臨拋售或斷頭危機。

第三，承接平轉戶必須事先了解建商信譽、品質以及財務狀況，財力有限的一案建商在房市下跌時，可能房子蓋不下去，建案淪為爛尾樓，承接之後損失慘重。

李同榮表示，買預售就是買期貨，預售市場進場時機往往會與現況相違，因預售推案至完工至少三到四年，適不適合進場不是看市場現況，而是要看預測完工交屋當時的市場價格。

若未來完工時價格減去現在進場時價格為正數，就代表具有獲利的進場時機，若正數越高，代表置產進場的時機越精準、獲利越高，所以進場時機、地點、產品都會決定投資成敗。

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