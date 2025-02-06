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台鐵票價 將漲26%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台鐵公司昨（5）日召開董事會，會中通過票價調整方案，平均漲幅26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元，台鐵預估收入將可增加47.15億元。至於新票價何時上路，交通部長陳世凱表示，本月將啟動審議，有機會今年上半年上路。

台鐵票價自1995年調整後，迄今已近30年未調整，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，亟需合理反映改善，票價調整案昨日獲董事會支持通過，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，平均調幅約26.8%。

台鐵 票價

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