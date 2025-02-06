尚騰汽車標緻新車超殺 降價15萬起

義美集團旗下尚騰汽車入主寶嘉聯合之後，昨（5）日發表標緻新車款，由於去年底雪鐵龍銷售策略成功，連續兩個月銷售都破百台，尚騰汽車延續產品和價格策略，標緻發表2008與408兩款新車，新車配備價值較舊款多了10萬元，卻降價15萬到24萬元。價格帶更直接鎖定本田、福斯、SKODA等國產休旅車與進口休旅價格帶，直擊休旅車「黃金價格帶」，是否牽動車市降價潮，備受矚目。

尚騰集團執行長吳睿弘表示，集團取得STELLANTIS旗下多品牌的代理權，除了原本寶嘉聯合已代理的標緻和雪鐵龍兩品牌，JEEP、ALFA ROMEO和RAM則將在下半年進入台灣市場。此次標緻的兩款車除了導入P2更節能、馬力表現更突出的引擎，而且價格極具競爭力，在競品中將更加突出，相對於原本的銷售量將有大幅度的成長。

寶嘉聯合強調，2008 HYBRID & 408 HYBRID車型，不僅是品牌首度在台灣導入「全新P2架構的HYBRID油電混合動力」（簡稱P2 HYBRID），更為集團領先，亞洲首發，彰顯STELLANTIS集團對台灣市場的高度重視，再加上大動作降價，可望有效擴大消費客層。