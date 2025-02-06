ESG最前線／勞工安全管理 引進AI應用

隨著人工智慧（AI）技術的進步，愈來愈多企業開始運用AI來提升勞工安全管理的效率與準確性。以下是AI在勞工安全管理上的五大應用：

一、影像辨識技術提升現場安全監控

透過AI影像辨識技術，企業可以即時監測工作場所，偵測是否有人員未佩戴安全裝備（如安全帽、防護眼鏡等），或是員工進入危險區域。當AI系統發現異常時，可立即發送警報通知主管或員工，降低發生意外的可能性。例如，部分智慧工廠已經導入AI監控，確保工人遵循安全規範。

二、預測性分析降低職業災害風險

AI可分析過去的事故數據，結合天氣、設備維護紀錄、工作負荷等資訊，預測可能發生的職業災害。這種預測性分析可幫助企業提前採取預防措施，如安排設備檢修、調整人員排班或加強高風險區域的安全管理。

例如，某些製造業企業利用AI分析設備震動與溫度數據，提早預測機械故障，避免因設備異常導致的工安事故。

三、自動化法規鑑別與合規管理

企業須遵守眾多職業安全衛生相關法規，如《職業安全衛生法》及相關標準，但人工整理與鑑別法規不僅耗時且容易出錯。AI法規管理系統可自動更新與比對法規要求，並提醒企業即時調整安全管理措施，以確保合規。例如，部分ISO 45001管理系統已整合AI功能，能自動檢查企業是否符合最新的法規要求，減少合規風險。

四、AI驅動的智慧穿戴設備保護勞工安全

AI技術已被應用於智慧穿戴裝置，如智慧安全帽、智慧護目鏡、智慧手環等，幫助監測勞工的健康狀況與環境安全。例如，智慧安全帽可偵測勞工的疲勞程度與體溫變化，當AI發現工人可能過度疲勞或有中暑風險時，系統會自動發出警告，提醒員工休息或補充水分。此外，某些智慧手環還能偵測有害氣體濃度，確保勞工不會暴露在危險環境中。

五、強化安全培訓與VR模擬演練

傳統的安全培訓通常以講解或影片方式進行，但AI結合虛擬實境（VR）技術後，可提供更具沉浸感的培訓體驗。例如，工人可以透過VR模擬高空作業、火災逃生等危險場景，在虛擬環境中學習如何正確應對突發狀況。AI還能根據員工的表現分析學習進度，提供個人化的訓練建議，確保員工真正掌握安全知識。