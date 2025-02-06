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量子覺知手札／運用工具 以人為本

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）
所有科技的原先設計構想都是為了人類持續地進步。示意圖。 圖／AI生成
所有科技的原先設計構想都是為了人類持續地進步。示意圖。 圖／AI生成

雖然科技的發展日新月異，但除非主導者不再是人類，而是AI、網絡平台，或是人類已被其他的設備工具完全地控制或取代，否則，除了戰爭及操控的目的，所有科技的原先設計構想都是為了人類持續地進步，以及達成目標的更有效工具而已。

由於工具的最終使用者是人，使用工具服務的最終對象也是人，因此，人的因素即使在全自動化的無人環境中，也有其扮演的角色而不能被忽略。

不過在AI及元宇宙當道的環境中，即使我們早已脫離了以製造為主，並進入訊息智能發展的客觀環境，許多人仍抱持著人也是一種生產工具的舊思維。

許多主管或領導人會用點人頭、算工時、出缺勤、各種設備使用時間的監控做為員工個人生產表現的指標。

量子覺知時代的主要特點，是個人的主觀意識決定其外顯的言行及客觀條件，而一切都有可能、一切無法確定又是正常現象，因此，一個人願不願意全然地投入任何任務，有效地使用各種工具以達成目標，完全是由自身的覺知及洞察所產生的個人意識來決定的。

在工具是一種兩面刃的性質下，它會隨著使用者的目的而做出建設或破壞性的結果。有道是「水能載舟、亦能覆舟」，如何善用人來使用工具，發揮其應有的正面效果，高效地達到既定的目的，將是當今及未來工具提供者需要修習的必要心法與技能。

AI 元宇宙

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