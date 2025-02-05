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大地酒店搶情人節商機 推情人月假期住房專案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大地酒店平日周一至周四入住，可享免費升等至楓林客房。圖／業者提供
大地酒店平日周一至周四入住，可享免費升等至楓林客房。圖／業者提供

二月是充滿愛意的情人月，大地酒店即日起推出「永浴大地～戀戀情人月」住房專案，可入住擁有浪漫布置的奇岩客房，品嘗價值超過4,000元的雙人晚餐，周一至周四入住的情侶，還可升等至楓林客房，享受更加精緻的住宿體驗。除此之外，每對情侶還將獲得價值3,600元的雙人SPA療程，讓身心在溫暖的律動中徹底放鬆。

而偏愛溫泉的情侶可選擇「就愛久久～情人節湯屋專案」，享受精美布置的雙人湯屋，再搭配美酒佳餚，與摯愛共同度過美好的夜晚。

「永浴大地～戀戀情人月」專案中擁有住宿、美食、SPA等多重享受，每個房間都擁有玫瑰花瓣和毛巾天鵝等精美布置，為客房增添浪漫氣息，而精緻的晚餐同樣不容錯過，情侶可至喜歡西餐廳品嚐「大地套餐」，每位套餐原價1,880元，並附上價值1,200元的高級氣泡酒一瓶佐餐，讓用餐每一刻都充滿溫馨與浪漫，大地酒店用心地將美食與美酒搭配，營造出獨一無二的情人節晚宴。

除了住宿和美食的享受，每對情侶還可體驗各30分鐘的雙人SPA療程，再搭配北投特有的白磺泉，身心靈將從內而外得到徹底的解放。「永浴大地～戀戀情人月」住房專案售價13,999元，祝福每對情侶都能陪伴彼此一生久久久。

偏愛溫泉+美食的佳偶，可選擇「就愛久久～情人節湯屋專案」，專案提供平日雙人湯屋120分鐘，湯屋內的浪漫布置，玫瑰花與毛巾折成的愛心，讓溫泉的療癒感受更添溫馨，此專案同樣包括喜歡西餐廳1,880元的套餐2客，並附上佐餐汽泡酒一瓶，為情人節的夜晚增添一抹微醺的滋味，此專案平日售價為6,299元，假日則需額外加價300元。

無論是選擇頂級住宿或是浪漫湯屋，大地酒店精心打造一個難忘的情人月專屬回憶，活動期間自即日起至2月28日，邀請每對摯愛的情侶來大地酒店享受一場美好的情人節之旅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每對情侶可體驗價值3,600元的雙人SPA療程。圖／業者提供
每對情侶可體驗價值3,600元的雙人SPA療程。圖／業者提供
每間客房擁有專屬浪漫佈置。圖／業者提供
每間客房擁有專屬浪漫佈置。圖／業者提供

SPA 情人節 溫泉

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