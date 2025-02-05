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凱基金控推公益團購 匯聚全年愛心支持身心障礙者就業

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控推動2025年「愛心饞寶寶」公益團購活動，支持身心障礙者穩定就業，獲得集團同仁熱烈響應。圖／凱基金控提供
凱基金控推動2025年「愛心饞寶寶」公益團購活動，支持身心障礙者穩定就業，獲得集團同仁熱烈響應。圖／凱基金控提供

凱基金控（2883）發揮社會影響力，持續站在公益最前線，凱基金控透過旗下文教基金會，連續12年舉辦「愛心饞寶寶」公益團購活動，獲得集團員工熱烈支持，開春即向兩家烘焙工坊下訂近千份大訂單，總計創造約新台幣111萬元營收，以實際行動力挺身心障礙者穩健就業。

凱基金控為支持弱勢身心障礙者穩定就業，連續12年推動「愛心饞寶寶」公益團購。每年年初由集團員工認購一年份的愛心點心，匯聚員工一整年的愛心承諾。今年團購支持的對象，為新竹華光社會福利基金會烘焙坊及樂芽社會企業的庇護工坊，兩家工坊皆致力於提供身心障礙者包容性的工作環境。華光社會福利基金會張淑珍專員表示，凱基金控一直是華光最大的支持夥伴，連續多年定期團購，讓身心障礙者有穩定的工作機會，除實質的收入，更藉由工作提升自信心與成就感。

近年加入「愛心饞寶寶」活動的樂芽社會企業，則是由一群身心障礙朋友以不添加防腐劑及香精的天然食材，製作可口的餅乾糕點而獲得好評。樂芽營運經理李林璘表示，凱基金控團購的一整年產品，幫助身心障礙者習得一技之長，並為樂芽的身心障礙朋友們創造1500小時的工作時數。

「愛心饞寶寶」公益團購已融入凱基集團員工的生活日常，多次參與訂購的黃姓同仁表示，每月只要100元，不僅能獲得美味好吃的點心，更能盡一己之力做公益，何樂不為。今年參與公益團購的同仁，還可獲贈一份香氛噴霧，是由花蓮地方創生夥伴所復育種植的台灣原生種香料作物，製作而成，讓今年的公益團購增添更多意義。

凱基金 社會企業

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